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龍蝦烏龍麵超銷魂！桃園銷魂日式料理　還有馬糞海膽珍珠

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點評：去桃園一定要吃吃看><
ETtoday餓勢力

▲▼桃園森料理。（圖／姐妹淘部落客提供）

文、圖／姐妹淘部落客

日本料理是我最愛吃的料理之一，有造景的日式料理，更深得我心。桃園有家日本森料理，外圍造景超美，裡面環境也很棒！據說他的龍蝦烏龍麵非常新鮮好吃，身為海鮮控的我，絕對要去品嘗一下阿～

森料理外觀

▲▼桃園森料理。（圖／姐妹淘部落客提供）

當天預約晚上的時間用餐，光看到外面日式建築的感覺，不難想像下午的風景一定超美。

森料理環境

▲▼桃園森料理。（圖／姐妹淘部落客提供）

大片玻璃窗，很輕易地能看到外面的綠意盎然。我們長時間處在都市的環境，很難有一個像這樣的地方，貼近大自然的感覺。

鱈魚肝＄150

▲▼桃園森料理。（圖／姐妹淘部落客提供）

鱈魚肝是每次去日本料理店必點的前菜，酸酸甜甜粉粉的口感讓人很喜歡～

▲▼桃園森料理。（圖／姐妹淘部落客提供）

洋蔥、海苔絲與醬料的搭配很好！

推薦馬糞海膽珍珠＄360

▲▼桃園森料理。（圖／姐妹淘部落客提供）

看到馬糞海膽一定必點，馬糞海膽珍珠下面有一層紫蘇葉，或著一起吃味道也不錯！不過我最愛的還是單吃。

鮑魚沙拉＄250

▲▼桃園森料理。（圖／姐妹淘部落客提供）

鮑魚沙拉用的是和風醬，酸酸甜甜的口感滿開胃的。沙拉裡有水果、玉米、鮮蝦、美國大蘆筍，鮑魚用了特殊的手法將鮑魚煮到軟嫩入味，然後再冰鎮保持脆彈口感。

推薦炒波士頓龍蝦烏龍麵＄580

▲▼桃園森料理。（圖／姐妹淘部落客提供）

這碗烏龍麵有半隻的波士頓龍蝦，我來這裡就是因為波士頓龍蝦來的。龍蝦烏龍麵的龍蝦很新鮮，肉質很Q彈，龍蝦的精華與烏龍麵混在一起，所以烏龍麵也很好吃。

特選刺身＄460

▲▼桃園森料理。（圖／姐妹淘部落客提供）

鮪魚、干貝、牡丹蝦、日本青甘，蝦頭還可以請他幫你裝飯下去烤。

菜單

▲▼桃園森料理。（圖／姐妹淘部落客提供）

以上是單點的價格。

▲▼桃園森料理。（圖／姐妹淘部落客提供）

喜歡吃套餐類型的，森料理也為你準備好了。

森料理－後記：

森料理是一個可以吃到好吃海鮮，又可以享受美景的地方，腹地很大又好停車。三五好友的聚餐這裡很適合，家庭聚餐也不錯！由於地點寬敞，用在商業用途，比方說尾牙之類的也不錯！

桃園森料理

營業：11：30～14：00、17：30～22：00
電話：03－3169988
地址：桃園市桃園區經國路336巷86號

姐妹淘部落客
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