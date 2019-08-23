美食是生活樂趣，快門留下了稍縱即逝的痕跡。 我..

點評：銅板價就能吃得超澎湃耶～～

文、圖／橘子狗愛吃糖

在台中最為觀光客所知的傳統市場應該算是中區的第二市場了吧！不管是嵐肉燥、山河魯肉飯、立偉麵食、王記蘿蔔糕天天生意都很好，特別是立偉我很愛吃，可是每次用餐時間都沒位置，夏天市場裡又悶熱，還好在太原路這邊也開了一家【立偉麻醬館麵食 太原店】，就方便許多啦！而且網路的評價一樣非常好，GOOGLE上面425則一樣有著4.1高分推薦！

一般小吃餐飲店要不開半夜要不就是中午過後才開始營業，但立偉早上九點就開了，對於起得較晚又想吃個比較有飽足感的我來說，能在早午餐時間吃到好吃麻醬麵很難得。





不過【立偉麻醬館麵食 太原店】在比較近北屯的位置，隔條馬路就是北屯市場，這一帶的小吃美食非常多，在前面一點就是常常排隊有名的「有珍綠豆沙牛乳」。話說回來，太原路上的立偉麵食是第二市場的自家人年輕第二代出來開的。





一般來說，現在看到很多傳統小吃第二代開店都是把店面包裝成設計感的文青風格，不過太原路的立偉卻是走樸實路線，不在裝潢上下太多浮誇的功夫，而是實實在在的把傳承的老味道做好，現場開放式廚房就能看到煮肉燥、肉丸的過程。





完全紮實手工自家製作，就算是第二代接手也完全對於傳統工序半點不馬虎。跟市場裡比較不同的是，這邊用餐環境比較舒服，有明亮燈光跟冷氣空調。

夏天吃麵也完全不用汗流浹背，而且是密閉式空間更不用擔心車水馬龍的廢氣油煙，只是空間不算大座位數不到很多，一到尖峰用餐時間還是可能要稍微等待才有位置。

不過雖然是小吃店，可是店裡的菜單選擇項目超多，麵、飯、羹湯跟各種中式小吃都有。而且價格相當便宜份量又多，不管是綜合湯或麻醬麵都比一般小吃店的份量更吃得飽。





吃完喜歡的話想要單買花生醬、麻醬或肉燥在店裡能直接買得到。每週六或國定假日只要帶小朋友來用餐，現場都可以讓小朋友玩抽獎活動喔！！而且是以每位小朋友為一個抽獎，一個家庭有兩位就是兩次機會喔！！當然獎品都是適合國小下的小孩為主（抽獎適用對象也是國小以下）

【招牌必點│一麵三吃（麻醬＋花生醬＋肉燥）│45元】

其實看起來跟麻醬麵差不多，不過這個是立偉的招牌必吃麵食，幾乎上門都會點，首先看到旁邊附的燙青菜就比一般的麵食還多了，麵條沒有粗細選擇之分。

但我蠻喜歡這種陽春麵的傳統麵條就是了，麻醬濃郁肉燥又很有傳統豬油香氣，裡面還多了花生醬的香氣，比起一般的麻醬麵更多層次的醬料香氣搭配。

最特別的是，這邊的麻醬是自己想加多少就加多少，直接大方擺在桌上隨你加，麵條Q彈好吃，雖然是常吃的麻醬麵，但每次來吃還是覺得意猶未盡！

【招牌必點│四種綜合羹麵│80元】

本來是沒想點這碗的，可是中餐時間我看好多勞工大哥都點這碗賣相很吸引人！雖然一碗麵80元看起來好像不便宜，可是料多到快滿出來送上桌我都驚訝！





裡面有肉羹、蝦仁、花枝加魷魚四種料，給的份量非常大方，吃到我嘴都痠了，連肉羹都是自家自己製作的，蝦仁也不用說，用了花枝又用了魷魚雙重Q脆好吃。

這一碗單點的話我吃完應該飽到晚上沒問題，因為麵量也不算少耶！附帶一提，還加了相當多筍絲、木耳、紅蘿蔔絲，真的吃了就知道料好實在！

【肉丸仔飯40元│腸類綜合沙茶豬血湯50元】

肉丸仔飯上面的肉丸也可以在現場廚房看到他們在製作，雖然有點像嵐肉燥的肉丸，可是風味全然不同，而且相當紮實不鬆散好吃；至於這碗綜合湯也是很有誠意。

上面灑滿了韭菜花，看得到大塊的肥腸、粉腸、隔間肉切塊，還有豬血，爽口湯頭有沙茶香，就算點碗飯配一碗這個綜合湯都覺得夠滿足。

【三種綜合湯45元│菜頭粿＋芋粿＋米腸＋蛋55元】

想要爽口點的湯，這碗有白蘿蔔、甜不辣、魚丸的綜合湯就很好喝，就像家裡媽媽燉的那碗排骨湯，碗裡有誠意的料裝滿滿不馬虎。

甜甜爽口的湯頭好喝。最後就是台中傳統小吃中很有名的「菜頭粿＋米腸＋蛋」，最早做出名號的是第二市場的王記菜頭粿，我剛來台中那年也非常愛吃，但好不好吃現在就見人見智了（大概問問台中人都會告訴你差不多的答案），但立偉這邊也有賣，而且比第二市場的好吃很多（光看煎得赤赤的蘿蔔糕就知道）。





不過這邊除了蘿蔔糕還能選芋粿，裡面吃得到芋頭塊，再加上米腸跟現煎荷包蛋，看起來簡單可是用料份量一樣都實在，料理過程也用心很多蠻推薦的。

一家麵店能在傳統市場裡立足三十多年很不簡單，傳承第二、第三代依舊堅持傳統工法，把這份老味道始終如一傳承下來，也才能開了分店還是一樣受歡迎一樣好評價，不少台中朋友都是從小吃到大，如果你也喜歡麵食的話，還蠻推薦可以到立偉麵食試試！

立偉麻醬館麵食 太原店



地址：台中市北屯區太原路三段211號

電話：04-22383006

營業時間：09:00Am-10:00Pm

消費提醒：週日店休，國小以下消費可抽獎

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