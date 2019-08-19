ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

軌道跑車送餐！雲林平價玻璃屋「王牪牛排」　一頭牛拼盤限量10份

橘子狗愛吃糖 橘子狗愛吃糖

美食是生活樂趣，快門留下了稍縱即逝的痕跡。 我..

點評：軌道送餐的牛排好酷！
ETtoday餓勢力

▲▼雲林虎尾王牪牛排。（圖／橘子狗愛吃糖 提供）

文、圖／橘子狗愛吃糖

平價牛排是從小到大都不退流行的美食，從70元開始吃到現在150、160元，不管是貴族世家、我家牛排到現在的孫東寶永遠都有長江後浪推前浪的牛排館，但在嘉義跟雲林虎尾有家我還挺愛的【王牪牛排】是我私心相當喜歡的平價牛排店。平價消費總是創新的精緻風格是最大特色，這天來到虎尾店整個全新裝潢讓我驚訝了一下！

▲▼雲林虎尾王牪牛排。（圖／橘子狗愛吃糖 提供）

最近多跑幾趟虎尾才發現台中跟虎尾的交通其實算很方便，只要搭統聯或台西客運就能到，而且直接在虎尾最熱鬧的圓環或林森路都能下車，車票價位也算是便宜（只要135元），【王牪牛排】就在雲林虎尾的林森路上，但現在的地址裝潢都跟過去大相逕庭。

▲▼雲林虎尾王牪牛排。（圖／橘子狗愛吃糖 提供）

漂亮到我從店門前走過去都沒發現那就是牛排館，整個改裝成超網美風的店面，整個透明玻璃屋的正門好漂亮，我還站在店門前反覆看了幾次確認我沒有眼花，招牌崁在漂亮的磁磚牆上，而不是一般台灣街頭常見那種死板板的扛棒。

▲▼雲林虎尾王牪牛排。（圖／橘子狗愛吃糖 提供）

完全不像是一般我們以為牛排店會有的裝潢風格，經過都會不經意看上幾眼。光是正門跟入口玄關就夠你拍照大半天了，各種雜貨佈置加上陽光點綴相當特別。

▲▼雲林虎尾王牪牛排。（圖／橘子狗愛吃糖 提供）

但走進這裡還是要記得是來吃牛排的，本來以為這樣的全新裝潢大概價位也跟著升級了，但價格依舊完全沒變，但連服務方式都變得新穎有趣，狹長形的店面有左右兩邊座位區。

▲▼雲林虎尾王牪牛排。（圖／橘子狗愛吃糖 提供）

▲▼雲林虎尾王牪牛排。（圖／橘子狗愛吃糖 提供）

一邊是多人（家庭）四人座，另一邊則是有點像迴轉壽司座位那樣一人一格，而事實上這裡的送餐方式也是牛排店中絕無僅有的軌道跑車送餐（就像迴轉壽司一樣），只是軌道只有一條，但分為上下兩條，餐點製作完成會直接由跑車載著餐點送到你面前。

▲▼雲林虎尾王牪牛排。（圖／橘子狗愛吃糖 提供）

然後自己再把餐點取下，無人自動軌道送餐相當有趣，小朋友看到都會很開心XD！

▲▼雲林虎尾王牪牛排。（圖／橘子狗愛吃糖 提供）

餐點部份稍微參考menu內容，最便宜的沙朗牛排、里肌豬排和嫩煎雞腿排都是160元，雖然比一般的平價牛排館可能多個5到10元，不過附餐內容跟環境舒適度上都不錯，而且除了濃湯跟飲料以外，還有附上沙拉、現烤熱壓吐司跟甜點，豐富度上是更好的。

▲▼雲林虎尾王牪牛排。（圖／橘子狗愛吃糖 提供）

比較重點是在價位稍高的像是「9盎司骰子沙朗牛排」，也只要240元是我很愛的餐點。另外想吃飽一點的話雙拼牛排＋雞腿排最便宜也只要240元就吃得到。

▲▼雲林虎尾王牪牛排。（圖／橘子狗愛吃糖 提供）

▲▼雲林虎尾王牪牛排。（圖／橘子狗愛吃糖 提供）

想吃更好的話還有25盎司戰斧肋眼牛排、鴨胸、Choice級牛小排等等都點得到，其實餐點設計內容部份非常豐盛，而且給的份量我覺得都挺物超所值的啊。

▲▼雲林虎尾王牪牛排。（圖／橘子狗愛吃糖 提供）

上主餐前會有一個在主餐前的「附餐拼盤」，點完餐後沒多久跑車就送到桌邊了，上面有濃湯、甜點、飲料、生菜沙拉甜筒和熱壓烤吐司，甜筒沙拉是它們家的特色。

▲▼雲林虎尾王牪牛排。（圖／橘子狗愛吃糖 提供）

▲▼雲林虎尾王牪牛排。（圖／橘子狗愛吃糖 提供）

熱壓烤吐司不同於一般送上餐包那樣，是現點現烤的吐司三明治，吃起來裡面像有裹了起司。濃湯跟飲料當然都是可以無限續加的，只要跟店員講一樣都會是軌道跑車自動送到桌邊。

▲▼雲林虎尾王牪牛排。（圖／橘子狗愛吃糖 提供）

【隱藏版六拼一頭牛拼盤│420元│每日限量10份】

平價牛排店竟然做到這種一頭牛料理算是相當少見啊！菜單上完全看不到，還是看到隔壁桌客人點好奇問了才知道，六種部位牛肉一次全制霸，別看它都切小塊，其實加起來還是有10盎司的份量，肉量還不錯。

▲▼雲林虎尾王牪牛排。（圖／橘子狗愛吃糖 提供）

▲▼雲林虎尾王牪牛排。（圖／橘子狗愛吃糖 提供）

從牛舌、牛小排、霜降雪花、穀飼肋眼、骰子沙朗到老饕菲力一次大滿足，店家也非常貼心插上有號碼的小旗子，除了標示牛肉部位也是食用順序。

▲▼雲林虎尾王牪牛排。（圖／橘子狗愛吃糖 提供）

▲▼雲林虎尾王牪牛排。（圖／橘子狗愛吃糖 提供）

▲▼雲林虎尾王牪牛排。（圖／橘子狗愛吃糖 提供）

從味淡到濃郁，從口感紮實到軟嫩，幾乎沒有平價牛排館能有這種享受啊！不過務必提醒牛舌一定要先吃完，不然擺放到冷掉後原本脆嫩口感會變得過紮實。裡面我最愛的還是以穀飼肋眼跟老饕菲力，牛肉本身的甜度、香氣與嫩度都非常不錯！

▲▼雲林虎尾王牪牛排。（圖／橘子狗愛吃糖 提供）

【推薦必點│招牌9盎司骰子沙朗│240元】

這道是它們家我最喜歡的，一般牛排店也少有，堆在鐵盤上的骰子牛肉堆，9盎司份量240元我是覺得算划算，肉質相當軟嫩，不過因為用的是紐西蘭草飼牛。

▲▼雲林虎尾王牪牛排。（圖／橘子狗愛吃糖 提供）

▲▼雲林虎尾王牪牛排。（圖／橘子狗愛吃糖 提供）

▲▼雲林虎尾王牪牛排。（圖／橘子狗愛吃糖 提供）

我覺得牛肉不像美國牛的油脂這麼豐厚，不過嫩度跟香氣還是不錯的，約莫是5到7分熟，愛吃肉的不要錯過這道。下面一樣有鐵板麵，可以自己選醬料，它們家的鐵板麵是比較細的，份量我覺得還OK，主要是細麵加黑胡椒醬挺好吃的。

▲▼雲林虎尾王牪牛排。（圖／橘子狗愛吃糖 提供）

假如9盎司吃不過癮，我看店內MENU還有18盎司的國王骰子雙重奏440元，對愛吃肉的來說應該會很滿足，雖然說我9盎司吃完就已經很有飽的感覺了。

▲▼雲林虎尾王牪牛排。（圖／橘子狗愛吃糖 提供）

【基本款│鐵板里肌豬排│160元】

一般基本款的不外乎就是牛排、雞腿排和里肌豬排，這邊當然也點得到，豬排其實也蠻好吃的，肉質不柴好吃，份量不會太小片，有興趣的可以試試。

▲▼雲林虎尾王牪牛排。（圖／橘子狗愛吃糖 提供）

價格比起一般平價牛排多個10元或差不多，但附餐也算是豐富還有附甜點。

▲▼雲林虎尾王牪牛排。（圖／橘子狗愛吃糖 提供）

雖然平價牛排到處都是，但是要吃得新奇又滿意的其實並不是每家都有，特別像王牪牛排這樣總是能做出不同於一般平價牛排更豐富的美味享受，吃了這麼多年還是相當喜歡，虎尾店的網美風裝潢加軌道送餐也很特別，蠻推薦來試試的。

▲▼雲林虎尾王牪牛排。（圖／橘子狗愛吃糖 提供）

王牪牛排

地址：雲林縣虎尾鎮林森路二段209號
電話：05-6310982
營業時間：11:30Am-02:30Pm＋05:00Pm-09:30Pm
消費提醒：無店休日，只開放現場候位

橘子狗愛吃糖部落格橘子狗愛吃糖FB粉絲團

關鍵字： 王牪牛排 雲林美食 虎尾美食 達人美食 美食情報 橘子狗愛吃糖 雲林牛排館

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

這病害他小腿「破300個洞」！ 睡覺要拿水桶接嘆：比罹癌還慘

推薦閱讀

綿密奶蓋+芒果冰沙超邪惡！台中浮誇手搖飲　加黑糖鮮奶好銷魂

點燈後更美！台中網美貨櫃屋簡餐　隨餐附7道小菜讓你吃超飽

米血軟Q、油豆腐吸飽湯汁！台中人氣甜不辣　還能免費加湯

6顆只要25元！台中超人氣菱角酥　外皮酥脆、內餡微甜軟綿

士林「天空樹遊戲場」點燈超夢幻

亞航10/1起取消馬來西亞訂票手續費

雲林平價玻璃屋牛排館軌道跑車送餐

太魯閣熱門步道曾是掉腦袋神祕谷

吃貨看過來！加拿大牛排炙烤變成握壽司

韓國最高自由落體103米高空3秒落地

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

太魯閣熱門步道曾是掉腦袋神祕谷

台南最難訂的爆紅餐廳之一！

桃園森林秘境餐廳盪鞦韆賞夢幻埤塘

比壽司便宜！台中迴轉火鍋1盤18元

超萌！8公尺太空史努比現身高雄

釜山最新！韓國首座高空腳踏車開幕

高雄鮮乳牧場直營飲料店必喝芋頭牛奶

專人幫你烤！嘉義質感飯店爽嗑和牛

韓式烤肉+6樣現做韓食無限量供應

礁溪老爺Buffet必吃的11道菜

熱門行程

最新新聞更多

士林「天空樹遊戲場」點燈超夢幻

亞航10/1起取消馬來西亞訂票手續費

雲林平價玻璃屋牛排館軌道跑車送餐

太魯閣熱門步道曾是掉腦袋神祕谷

吃貨看過來！加拿大牛排炙烤變成握壽司

韓國最高自由落體103米高空3秒落地

專人幫你烤！嘉義質感飯店爽嗑和牛

釜山最新！韓國首座高空腳踏車開幕

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366