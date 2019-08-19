點評：軌道送餐的牛排好酷！

文、圖／橘子狗愛吃糖

平價牛排是從小到大都不退流行的美食，從70元開始吃到現在150、160元，不管是貴族世家、我家牛排到現在的孫東寶永遠都有長江後浪推前浪的牛排館，但在嘉義跟雲林虎尾有家我還挺愛的【王牪牛排】是我私心相當喜歡的平價牛排店。平價消費總是創新的精緻風格是最大特色，這天來到虎尾店整個全新裝潢讓我驚訝了一下！

最近多跑幾趟虎尾才發現台中跟虎尾的交通其實算很方便，只要搭統聯或台西客運就能到，而且直接在虎尾最熱鬧的圓環或林森路都能下車，車票價位也算是便宜（只要135元），【王牪牛排】就在雲林虎尾的林森路上，但現在的地址裝潢都跟過去大相逕庭。

漂亮到我從店門前走過去都沒發現那就是牛排館，整個改裝成超網美風的店面，整個透明玻璃屋的正門好漂亮，我還站在店門前反覆看了幾次確認我沒有眼花，招牌崁在漂亮的磁磚牆上，而不是一般台灣街頭常見那種死板板的扛棒。

完全不像是一般我們以為牛排店會有的裝潢風格，經過都會不經意看上幾眼。光是正門跟入口玄關就夠你拍照大半天了，各種雜貨佈置加上陽光點綴相當特別。





但走進這裡還是要記得是來吃牛排的，本來以為這樣的全新裝潢大概價位也跟著升級了，但價格依舊完全沒變，但連服務方式都變得新穎有趣，狹長形的店面有左右兩邊座位區。





一邊是多人（家庭）四人座，另一邊則是有點像迴轉壽司座位那樣一人一格，而事實上這裡的送餐方式也是牛排店中絕無僅有的軌道跑車送餐（就像迴轉壽司一樣），只是軌道只有一條，但分為上下兩條，餐點製作完成會直接由跑車載著餐點送到你面前。





然後自己再把餐點取下，無人自動軌道送餐相當有趣，小朋友看到都會很開心XD！

餐點部份稍微參考menu內容，最便宜的沙朗牛排、里肌豬排和嫩煎雞腿排都是160元，雖然比一般的平價牛排館可能多個5到10元，不過附餐內容跟環境舒適度上都不錯，而且除了濃湯跟飲料以外，還有附上沙拉、現烤熱壓吐司跟甜點，豐富度上是更好的。

比較重點是在價位稍高的像是「9盎司骰子沙朗牛排」，也只要240元是我很愛的餐點。另外想吃飽一點的話雙拼牛排＋雞腿排最便宜也只要240元就吃得到。





想吃更好的話還有25盎司戰斧肋眼牛排、鴨胸、Choice級牛小排等等都點得到，其實餐點設計內容部份非常豐盛，而且給的份量我覺得都挺物超所值的啊。

上主餐前會有一個在主餐前的「附餐拼盤」，點完餐後沒多久跑車就送到桌邊了，上面有濃湯、甜點、飲料、生菜沙拉甜筒和熱壓烤吐司，甜筒沙拉是它們家的特色。





熱壓烤吐司不同於一般送上餐包那樣，是現點現烤的吐司三明治，吃起來裡面像有裹了起司。濃湯跟飲料當然都是可以無限續加的，只要跟店員講一樣都會是軌道跑車自動送到桌邊。

【隱藏版六拼一頭牛拼盤│420元│每日限量10份】

平價牛排店竟然做到這種一頭牛料理算是相當少見啊！菜單上完全看不到，還是看到隔壁桌客人點好奇問了才知道，六種部位牛肉一次全制霸，別看它都切小塊，其實加起來還是有10盎司的份量，肉量還不錯。





從牛舌、牛小排、霜降雪花、穀飼肋眼、骰子沙朗到老饕菲力一次大滿足，店家也非常貼心插上有號碼的小旗子，除了標示牛肉部位也是食用順序。





從味淡到濃郁，從口感紮實到軟嫩，幾乎沒有平價牛排館能有這種享受啊！不過務必提醒牛舌一定要先吃完，不然擺放到冷掉後原本脆嫩口感會變得過紮實。裡面我最愛的還是以穀飼肋眼跟老饕菲力，牛肉本身的甜度、香氣與嫩度都非常不錯！

【推薦必點│招牌9盎司骰子沙朗│240元】

這道是它們家我最喜歡的，一般牛排店也少有，堆在鐵盤上的骰子牛肉堆，9盎司份量240元我是覺得算划算，肉質相當軟嫩，不過因為用的是紐西蘭草飼牛。





我覺得牛肉不像美國牛的油脂這麼豐厚，不過嫩度跟香氣還是不錯的，約莫是5到7分熟，愛吃肉的不要錯過這道。下面一樣有鐵板麵，可以自己選醬料，它們家的鐵板麵是比較細的，份量我覺得還OK，主要是細麵加黑胡椒醬挺好吃的。

假如9盎司吃不過癮，我看店內MENU還有18盎司的國王骰子雙重奏440元，對愛吃肉的來說應該會很滿足，雖然說我9盎司吃完就已經很有飽的感覺了。

【基本款│鐵板里肌豬排│160元】

一般基本款的不外乎就是牛排、雞腿排和里肌豬排，這邊當然也點得到，豬排其實也蠻好吃的，肉質不柴好吃，份量不會太小片，有興趣的可以試試。

價格比起一般平價牛排多個10元或差不多，但附餐也算是豐富還有附甜點。

雖然平價牛排到處都是，但是要吃得新奇又滿意的其實並不是每家都有，特別像王牪牛排這樣總是能做出不同於一般平價牛排更豐富的美味享受，吃了這麼多年還是相當喜歡，虎尾店的網美風裝潢加軌道送餐也很特別，蠻推薦來試試的。

王牪牛排

地址：雲林縣虎尾鎮林森路二段209號

電話：05-6310982

營業時間：11:30Am-02:30Pm＋05:00Pm-09:30Pm

消費提醒：無店休日，只開放現場候位

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