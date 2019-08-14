海底撈火鍋將進軍台南　徵人月薪31.5K起至45K



▲海底撈要前進台南了。（圖／記者黃士原攝）



記者黃士原／台北報導

在2018年，海底撈火鍋新開出5家新店，今(2019)年海底撈預計還要再展4家店，根據海底撈火鍋目前在人力銀行的徵才訊息，海底撈火鍋將開出台南一店及高雄新二店，正職員工起薪3萬1500元至4萬5000元。





▲海底撈火鍋預計今年再開出4家新店。(圖／黃士原攝)

海底撈火鍋在台南設店的地點還沒有公布，不過可能是在台南中西區，而高雄新二店有可能是在高雄市左營區。海底撈台灣區總經理李瑜曾受訪表示，今年預計還要再展4家店，地點分別是在台北、台南、高雄，預計高雄可能是最先開出分店的地點。



▲海底撈川劇變臉表演。(圖／黃士原攝)

海底撈火鍋最大特色就是各種貼心服務，較為人知、也比較固定的就是顧客沒進場用餐，還在現場候位時可享受免費飲品、美甲、擦皮鞋、按摩椅等服務，開始用餐時還會遞上圍裙、髮圈及手機用塑膠套，店內也提供小朋友最喜愛的遊樂空間，還有姐姐專人陪伴，父母可以安心用餐，不怕小朋友燙到。

網路傳出的各種海底撈貼心服務，其實都是源自海底撈把客人當成家人來服務的理念，海底撈把客人當成家人來對待，主動看見客人的需求，讓客人就像是回家用餐，海底撈台灣區總經理李瑜說，只要客人的需求是合情、合法、合理，海底撈就會盡量來滿足客人的需求，而這樣的服務就不會矯情，讓顧客感受到溫度。





▲海底撈針對留才，海底撈作法就是尊重員工、高薪資及看見希望。



大陸海底撈火鍋除了以貼心服務出名之外，為了「求才」與「留才」，高薪資與好福利更是羨煞許多同業，台灣海底撈也是一樣，正職員工起薪35K起跳，內外場與值班經理月薪可達9萬元，而店長月薪不但高達35萬元，還有分紅與租屋補貼，甚至會發補貼給父母，就像每月都領「薪水」一樣。