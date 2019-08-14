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最療癒的夏天在宜蘭！外澳、北關海潮公園絕美風光

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圖、文／七逗旅遊網提供

平常上班、上課壓力大，你需要在放假時好好療癒自己一下！夏天，最療癒的享受就是欣賞無敵海景，假日到宜蘭外澳附近的北關海潮公園，美麗的海景將帶給你滿滿正能量！

▲宜蘭▼ 。（圖／七逗旅遊網）
▲穿過外澳九號咖啡館就能走進海灘，天氣晴朗時，還能清楚看到龜山島。（圖／雄獅旅遊、林國隆提供）

想到外澳海灘，得先穿過亮黃色的九號咖啡館。天氣晴朗時，站在海灘上就可以看到龜山島的蹤影，這裡也是超受衝浪玩家歡迎的地點，平假日都能看到滿滿的衝浪人潮。而九號咖啡館旁的海堤步道，經過今年的重新翻修，步道換上了色彩鮮豔的新衣，水藍、海藍的配色，再加上生動的章魚、海豚、魟魚等海底生物圖樣的組合，讓人在陸地上也能感受海底世界的繽紛！

▲宜蘭▼ 。（圖／七逗旅遊網）
▲鮮豔色彩的外澳海堤步道是最新網美打卡景點。（圖／雄獅旅遊提供）

從九號咖啡館移動到北關海潮公園，開車10分鐘就能抵達。北關海潮公園隱藏著超多美麗的打卡景點！沿著觀景步道前進，一路上可以看到洶湧的浪潮不斷拍打至岩壁上，難怪「北關海潮」會被列入蘭陽八景之中；這裡的「單面山」地形也非常發達，單面山的形成是因為上、下層岩質軟硬度不同，經過長時間侵蝕而形成一面比較陡峭、另一面較為平緩的造型；而在巨石夾縫間的一線天拍起來意境十足，神秘的氛圍彷彿是條前往異世界的通道。另外，這裡還有豆腐岩、海蝕平台和一座將近200年歷史的砲台，視線良好時，也能清楚看見龜山島，若登上園區的最高處，還有機會捕捉穿梭在海岸線的火車喔！

▲宜蘭▼ 。（圖／七逗旅遊網）
▲北關海潮公園經常能見到單面山的身影。（圖／雄獅旅遊提供）

▲宜蘭▼ 。（圖／七逗旅遊網）
▲網美必拍一線天美景。（圖／雄獅旅遊提供）

▲宜蘭▼ 。（圖／七逗旅遊網）
▲經過彩繪的列車，在這片自然美景中特別顯眼。（圖／雄獅旅遊、鄭自妍提供）

推薦行程：
▲東北角小鎮．來趣勇闖龜山島‧北關海潮‧頭城老街‧賞鯨登島繞島一日►►►

更多資訊：
雄獅旅行社
電話：(02)87939611

關鍵字： 宜蘭 外澳 北關海潮 龜山島 東北角 頭城 老街 九號咖啡館 七逗 雄獅旅行社

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