ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

專人幫你烤！嘉義質感飯店爽嗑M9和牛　還有豬油拌飯+半熟蛋

華少的吃貨地圖 華少的吃貨地圖

華少甫，文字工作者／攝影師／Youtuber，不..

點評：和牛入口即化！！只有一個字能形容，「爽」！
ETtoday餓勢力

▲▼嘉義燒肉觀止。（圖／華少甫 提供）

文、圖／華少甫

上個月入住嘉義的嘉義觀止飯店，體驗他們的「一泊三食」活動，不僅吃到有專人製作的美味燒肉，還有精美下午茶跟不俗的早餐，入住的套房也很大間跟寬敞，讓我對嘉義行的印象大大加分。

▲▼嘉義燒肉觀止。（圖／華少甫 提供）

燒肉觀止

這間店雖然隱身於飯店一樓，但裝潢跟氣氛卻比許多百貨公司的餐廳還要高級，一走進店內，便會被店裡擺放著一排的紅酒櫃給震懾住，有一股走進高級餐廳的尊貴感。

▲▼嘉義燒肉觀止。（圖／華少甫 提供）

▲▼嘉義燒肉觀止。（圖／華少甫 提供）

住房的旅客如果來到燒肉觀止用餐，可以選擇兩種時段，分別是17：30以及19：30，希望每個客人都有賓至如歸的感受。

▲▼嘉義燒肉觀止。（圖／華少甫 提供）

我這次吃的菜單是一泊三食的燒肉是雙人套餐「觀止‧品藏」，每天只有限量三組，菜單包括核桃木煙燻干貝、豬油渣62.5度c 蛋沙拉、和牛組合、台灣豬頰肉、嫩煎脆皮鮭魚、季節碳燒野菜以及起司漢堡排，還有隱藏版需加價的豬油拌飯。

▲▼嘉義燒肉觀止。（圖／華少甫 提供）

豬油渣62.5度c蛋沙拉

豬油渣聽起來有點噁心，但其實是伊比利豬提煉出來的豬油渣（自以為有比較高級），搭配蛋沙拉整體聽起來就健康很多？（笑）店裡的豬油渣搭配了貝比生菜，再淋上巴沙米可醋跟橄欖油，最後再撒上芝麻，整體味道相當清爽。

嫩煎脆皮鮭魚

智利鮭魚撒上法式香料，表皮煎得酥脆，咬下時滿有鮭魚的香氣，一旁的美乃滋可以解膩。

▲▼嘉義燒肉觀止。（圖／華少甫 提供）

豬油拌飯

這款豬油拌飯是隱藏版料理，需要額外加價購，把上面的金黃蛋液攪開的瞬間，真的超療癒的啊！

▲▼嘉義燒肉觀止。（圖／華少甫 提供）

起司漢堡排

用和牛跟豬肉一起製成的漢堡排，搭配起司跟用蔬果熬煮的燒肉醬，口感更加紮實濃郁。

▲▼嘉義燒肉觀止。（圖／華少甫 提供）

季節碳燒野菜

目前提供的野菜是杏鮑菇、櫛瓜、山藥，三個里面我比較喜歡櫛瓜的口感，清爽中帶有水份，完整吃的到蔬菜的香甜。

▲▼嘉義燒肉觀止。（圖／華少甫 提供）

核桃木煙燻干貝

北海道生食等級的干貝，炙燒之後放入玻璃罐內，再加入核桃木冷煙，煙燻過後風味更佳，入口軟嫩且還能聞到核桃木的香氣。

▲▼嘉義燒肉觀止。（圖／華少甫 提供）

台灣豬頰肉

又稱為黃金六兩肉，也就是我們常說的松阪豬，店家選用雲林的快樂豬，口感Q彈且軟嫩。

▲▼嘉義燒肉觀止。（圖／華少甫 提供）

▲▼嘉義燒肉觀止。（圖／華少甫 提供）

和牛組合

共有厚切板鍵（頭段）、薄切板鍵（中段）、牛小排、腿三角、橫膈膜五種牛肉，店家表示他們每天進貨的部位都不同，不用擔心會吃膩，牛肉等級也頗高，是澳洲的M9和牛。

▲▼嘉義燒肉觀止。（圖／華少甫 提供）

這款和牛組合的肉質不在話下，且因為有專人幫忙烤，火侯拿捏得更是恰到好處，讓人想一嗑再嗑，真的非常滿足。

▲▼嘉義燒肉觀止。（圖／華少甫 提供）

吃完飯後，因為我隔天一早就走，所以把下午茶變成了宵夜，店家也貼心地送上甜點，雖然份量偏小，但飯後來個甜點整個就很加分！

▲▼嘉義燒肉觀止。（圖／華少甫 提供）

晚上住的房間也非常寬敞，我入住的是雙人房，不僅房裡寬敞舒適，也非常的安靜，根本可以一覺到天明。

▲▼嘉義燒肉觀止。（圖／華少甫 提供）

▲▼嘉義燒肉觀止。（圖／華少甫 提供）

早上起來時，也有選擇性頗多的早餐，除了西式的吐司跟餐包、麥片，中式的菜色也非常多，除了可以自己煮麵搭配青菜外，還有嘉義小有名氣的北興包子，讓旅客們都能吃飽飽再check out，繼續一天的行程。

▲▼嘉義燒肉觀止。（圖／華少甫 提供）

燒肉觀止

電話：05-2813355
地址：嘉義市西區中興路467號
營業時間：週一～週五PM17:30-22:30，週六、週日AM11:30-14:30、PM17:30-22:30

華少的吃貨地圖
不願當個平凡部落客，深信「好吃」不是餐廳唯一的成功原因，喜歡用文字圖片影像紀錄一間店的優缺點，以及隱藏在背後，與你我之間的關聯性。
部落格粉絲團IG

關鍵字： 燒肉觀止 嘉義美食 達人美食 美食情報 華少甫 華少的吃貨地圖

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

72年老屋變餐廳！嘉義第一間湯咖哩　必吃「日出漢堡排」

綿密、入口即化！嘉義古早味豆花　還有檸檬焦糖、豆漿口味

內科上班族加量免費！內湖平價義大利麵　還能無限喝湯、飲料

只能買24顆！台中不二製餅蛋黃酥　一口咬下「喀滋」超酥脆

韓國最高自由落體103米高空3秒落地

專人幫你烤！嘉義質感飯店爽嗑和牛

釜山最新！韓國首座高空腳踏車開幕

KAKAO FRIENDS推萊恩獅爆米花桶

礁溪老爺Buffet必吃的11道菜

日本鹽釜市場自己的海鮮蓋飯自己做

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

比壽司便宜！台中迴轉火鍋1盤18元

台南最難訂的爆紅餐廳之一！

超萌！8公尺太空史努比現身高雄

韓式烤肉+6樣現做韓食無限量供應

桃園森林秘境餐廳盪鞦韆賞夢幻埤塘

基隆燒烤吃到飽牛舌、天使紅蝦通通有

三重瀑布滑草場18日啟用免費玩

老司機帶路揭摩鐵「最潮房型」面紗

久等了！迪士尼星戰樂園12/5開放

台南76年麵店必吃意麵、古早味紅茶

熱門行程

最新新聞更多

韓國最高自由落體103米高空3秒落地

專人幫你烤！嘉義質感飯店爽嗑和牛

釜山最新！韓國首座高空腳踏車開幕

KAKAO FRIENDS推萊恩獅爆..

礁溪老爺Buffet必吃的11道菜

日本鹽釜市場自己的海鮮蓋飯自己做

亞洲第一間Tiffany咖啡廳在東京..

星宇航空第二波5條航線獲准！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366