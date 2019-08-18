專人幫你烤！嘉義質感飯店爽嗑M9和牛　還有豬油拌飯+半熟蛋

點評：和牛入口即化！！只有一個字能形容，「爽」！

文、圖／華少甫

上個月入住嘉義的嘉義觀止飯店，體驗他們的「一泊三食」活動，不僅吃到有專人製作的美味燒肉，還有精美下午茶跟不俗的早餐，入住的套房也很大間跟寬敞，讓我對嘉義行的印象大大加分。

燒肉觀止

這間店雖然隱身於飯店一樓，但裝潢跟氣氛卻比許多百貨公司的餐廳還要高級，一走進店內，便會被店裡擺放著一排的紅酒櫃給震懾住，有一股走進高級餐廳的尊貴感。

住房的旅客如果來到燒肉觀止用餐，可以選擇兩種時段，分別是17：30以及19：30，希望每個客人都有賓至如歸的感受。

我這次吃的菜單是一泊三食的燒肉是雙人套餐「觀止‧品藏」，每天只有限量三組，菜單包括核桃木煙燻干貝、豬油渣62.5度c 蛋沙拉、和牛組合、台灣豬頰肉、嫩煎脆皮鮭魚、季節碳燒野菜以及起司漢堡排，還有隱藏版需加價的豬油拌飯。

豬油渣62.5度c蛋沙拉

豬油渣聽起來有點噁心，但其實是伊比利豬提煉出來的豬油渣（自以為有比較高級），搭配蛋沙拉整體聽起來就健康很多？（笑）店裡的豬油渣搭配了貝比生菜，再淋上巴沙米可醋跟橄欖油，最後再撒上芝麻，整體味道相當清爽。

嫩煎脆皮鮭魚

智利鮭魚撒上法式香料，表皮煎得酥脆，咬下時滿有鮭魚的香氣，一旁的美乃滋可以解膩。

豬油拌飯

這款豬油拌飯是隱藏版料理，需要額外加價購，把上面的金黃蛋液攪開的瞬間，真的超療癒的啊！

起司漢堡排

用和牛跟豬肉一起製成的漢堡排，搭配起司跟用蔬果熬煮的燒肉醬，口感更加紮實濃郁。

季節碳燒野菜

目前提供的野菜是杏鮑菇、櫛瓜、山藥，三個里面我比較喜歡櫛瓜的口感，清爽中帶有水份，完整吃的到蔬菜的香甜。

核桃木煙燻干貝

北海道生食等級的干貝，炙燒之後放入玻璃罐內，再加入核桃木冷煙，煙燻過後風味更佳，入口軟嫩且還能聞到核桃木的香氣。

台灣豬頰肉

又稱為黃金六兩肉，也就是我們常說的松阪豬，店家選用雲林的快樂豬，口感Q彈且軟嫩。

和牛組合

共有厚切板鍵（頭段）、薄切板鍵（中段）、牛小排、腿三角、橫膈膜五種牛肉，店家表示他們每天進貨的部位都不同，不用擔心會吃膩，牛肉等級也頗高，是澳洲的M9和牛。

這款和牛組合的肉質不在話下，且因為有專人幫忙烤，火侯拿捏得更是恰到好處，讓人想一嗑再嗑，真的非常滿足。

吃完飯後，因為我隔天一早就走，所以把下午茶變成了宵夜，店家也貼心地送上甜點，雖然份量偏小，但飯後來個甜點整個就很加分！

晚上住的房間也非常寬敞，我入住的是雙人房，不僅房裡寬敞舒適，也非常的安靜，根本可以一覺到天明。

早上起來時，也有選擇性頗多的早餐，除了西式的吐司跟餐包、麥片，中式的菜色也非常多，除了可以自己煮麵搭配青菜外，還有嘉義小有名氣的北興包子，讓旅客們都能吃飽飽再check out，繼續一天的行程。

燒肉觀止

電話：05-2813355

地址：嘉義市西區中興路467號

營業時間：週一～週五PM17:30-22:30，週六、週日AM11:30-14:30、PM17:30-22:30

華少的吃貨地圖

不願當個平凡部落客，深信「好吃」不是餐廳唯一的成功原因，喜歡用文字圖片影像紀錄一間店的優缺點，以及隱藏在背後，與你我之間的關聯性。

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