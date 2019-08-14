290元就吃得到鰻魚飯　鰻重總本家8/17正式插旗林口三井



▲鰻重總本家的特製炭燒鰻重御膳(特大)，售價780元。



記者黃士原／台北報導、攝影

看準台灣市場龐大的日本料理商機，由日本東京鰻魚老舖監製的「鰻重總本家」，8月17日正式開幕，首店選在集客力高的MITSUI OUTLET PARK林口，開幕期間也推出限量贈禮活動，凡在8月17至19日按讚「鰻重總本家」粉絲專頁，或至店鋪消費滿500元，即可獲得特製日式木筷。

鰻重總本家的鰻魚滋味採用正統關東風味製作而成，先蒸後烤的手法會讓鰻魚口感比較鬆軟，而在炭火翻烤時會重複刷上醬汁3次，讓醬汁能夠更入味，提升鰻魚飯香氣。至於鰻魚醬汁，選用來自日本直送醬油來製作。另外，出汁(日式高湯)是每日早晨於店裡用嚴選昆布與柴魚熬製而成。





▲鰻重總本家的鰻魚料理手法是屬於關東派。





▲淋上醬汁的鰻魚味道更棒。

店裡所使用的鰻魚來自台灣高屏地區在地養殖的鰻魚，以一尾平均180至200公克的標準，來保障魚皮與魚肉品質，及避免魚刺過粗而影響口感。米飯則是由80年老鋪根岸官川第三代店主挑選在台灣產的越光米，他說這款越光米很適合搭配鰻魚飯。

引進鰻重總本家代理商Foodex Link總經理重光勇治先生，台灣首店會選在林口三井，主要是考量這裡商場的集客力，而除了台北之外，未來也計畫在台中、高雄等城市拓點，讓更多台灣消費者能夠品嘗到肥美鮮嫩的鰻魚飯。





▲鰻櫃御膳可以享受鰻魚三吃。

鰻重總本家供應豐富的餐點選擇，價位則位於台幣290元至780元之間。而其中主打餐點是「特製炭燒鰻重御膳(特大)」，780元，有著比女生手掌還長的大份量鰻魚，重量約在180公克左右，而特製炭燒鰻重御膳鄉（大）與特製炭燒鰻重御膳（中）的價格分別是430元、290元；主打鰻魚三吃的是「鰻櫃御膳」，530元，第一吃先吃原味，第二吃加上一旁的山椒、海苔、芥末等享用，最後再加入清淡爽口的高湯，製成茶泡飯享用，三種吃法一次滿足。





▲鰻魚散壽司御膳。

而能讓消費者創意客製喜好的「鰻魚散壽司御膳」，480元，鹹香鰻魚飯搭配鮮甜的生魚片，再以酥脆海苔包覆，將打造出驚人鮮味的一口饗宴。除正統鰻魚飯外，還有特製大學芋以及人氣打卡聖品日式刨冰等。

為歡慶「鰻重總本家」海外首店開張，特別推出系列消費者贈禮活動！於8月17日至8月19日，前100位按讚「鰻重總本家」官方粉絲專頁的消費者，或於開幕期間消費滿500元者，即可獲得「鰻重總本家」特製日式木筷乙雙，數量有限。





▲抹茶紅豆牛奶冰。180元。





▲草莓牛奶冰。





▲咖啡牛奶冰。