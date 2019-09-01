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台幣、美金都能換！釜山6處超方便換錢銀行懶人包

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▲▼釜山甘川洞文化村。（圖／韓國觀光公社提供）

▲釜山甘川洞文化村。（圖／韓國觀光公社提供）

記者蔡玟君／綜合報導

到韓國旅遊，許多人都習慣帶著台幣或美金到當地換錢所換匯更划算，但除了換錢所外，當地銀行換匯也很方便，只要攜帶現金與護照就能換。釜山觀光公社就整理出6處對旅客來說超方便的銀行換錢地點，從金浦機場到知名景點附近都有，趕快筆記起來，之後到韓國換匯就更方便啦！

▲▼釜山旅遊,釜山景點,釜山,甘川洞文化村,THE BAY 101,海雲台。（圖／記者賴文萱攝）

▲海雲台。（圖／記者賴文萱攝）

1.新韓銀行 金海國際機場分店（國際線1號登機門處）
營業時間 : 06:00 至 21:00

2.新韓銀行 瀛洲洞店
地址：부산광역시 동구 중앙대로 167
交通方式：釜山地鐵1號線 釜山站 1號出口
營業時間：平日 09:00至16:00 週末與公定假日休息

3.國民銀行 海雲台分店
地址：부산광역시 해운대구 중동1로 10 한국통신 해운대 전화국
交通方式：釜山地鐵2號線海雲台站1號出口，徒步2分鐘
營業時間：平日 09:00至16:00 週末與公定假日休息

4.新韓銀行 扎嘎其站店
地址 : 부산광역시 중구 구덕로 86
交通方式：釜山地鐵1號線 扎嘎其站 3號出口前方
營業時間：平日 09:00至16:00 週末與公定假日休息

5.友利銀行 西面分店
地址 : 부산 부산진구 중앙대로 718
交通方式：釜山地鐵1、3號線西面站2號出口前方
營業時間：平日 09:00至16:00 週末與公定假日休息

6.友利銀行 釜山分店
地址 : 부산 중구 광복로97번길 11
交通方式：釜山地鐵1號線南浦站7號出口，徒步3分鐘
營業時間：平日 09:00至16:00 週末與公定假日休息

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關鍵字： 釜山旅遊 南韓旅遊 韓國旅遊 日韓風

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