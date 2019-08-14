天堂鞦韆、潛水找謎樣雕像！隱藏版「吉利島」新度假天堂

▲印尼離島中的離島「吉利群島」。（圖／記者彭懷玉攝，以下皆同）

記者彭懷玉／印尼報導、攝影

去過峇里島，不妨攻略離島中的離島「吉利群島」，雪白珊瑚礁沙灘搭配海天一色的美景，早已是洋人的度假天堂，卻在台灣知名度不高，潛進大海中搜尋海龜蹤跡，或是到Gili Meno海底下找48個迷樣男女雕刻，再到飯店設置的「海灘鞦韆」拍美照，感受不一樣的海島旅行。

▲從龍目島搭快艇約15至20分鐘到吉利島。



吉利群島(Gili Island)不大，分為最大的Gili Trawangan、潛水勝地Gili Meno及最適合情侶蜜月的Gili Air，從峇里島出發，需先搭國內班機到龍目島，再搭快艇到吉利島，雖然輾轉，但美景絕對讓人大嘆值得。

▲海島不可錯過的「跳島浮潛」也是吉利島旅遊重點之一。



搭乘快艇到吉利島大約15至20分，海島不可錯過的「跳島浮潛」也是重點之一，首先會先停留最安靜的Gili Air附近海域，再到藏有神秘海底雕像的「The Nest」，最後抵達Gili Trawangan，就是俗稱Party島的度假天堂，幾乎的觀光客都會住在這座島。

▲印尼神秘海底雕像-The Nest。（圖／Blue Coral Diving Lombok提供）

▲跳島行程最後會抵達Gili Trawangan，也就是吉利島中最熱鬧也最大的島。



Gili Trawangan島不大，可選擇馬車、自行車，或是用雙腳漫遊，碼頭一下船即可看到Villa Ombak的愛心造景，旅宿、露天餐廳、酒吧、紀念品店、SPA按摩應有盡有，網美必拍的海灘鞦韆、粉紅打卡牆，則讓海島多了些特色亮點，可租台單車慢慢騎，大約40至60分鐘就能環島一圈。

▲粉紅打卡牆吸引許多網美前來拍照。

▲馬車是Gili Trawangan一大交通工具，繞一圈大約40分鐘。



清一色的西方面孔，西班牙語、澳式英文不絕於耳，島上東方人僅有日本、韓國人，幾乎沒看到中國大陸人，印尼觀光局表示，Gili Trawangan受2018年龍目島地震影響屋舍全數倒塌，街上的店家多數採木造重蓋的，漫步在愈夜愈美的島上，難以想像重生後竟是如此精彩。

▲租台單車環島是不錯的方式，但路上有沙子、坑洞，需小心慢行。

▲Ombak Sunset設置的海景鞦韆，有單人也有雙人的。

▲Gili Trawangan島上有著各式風格的餐廳。

▲天氣炎熱，別忘了到冰淇淋店買杯冰消暑。