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FRIDAYS信義限定　9/11前每逢星期三炭烤豬肋排買一送一

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▲TGI FRIDAYS信義餐廳祭出【夏日大回饋】話題優惠 豬肋排買一送一。（圖／TGI FRIDAYS提供）
▲TGI FRIDAYS信義餐廳祭出「夏日大回饋」話題優惠，豬肋排買一送一。（圖／TGI FRIDAYS提供）

記者黃士原／台北報導

8月不僅是暑假第二個月、更是炎熱盛夏的季節，TGI FRIDAYS信義餐廳祭出「夏日大回饋」活動，特別獻上超人氣明星菜色優惠，8月14日起至9月11日期間推出連續五週星期三全系列炭烤豬肋排買一送一，邀請民眾來品嚐經典餐點美味，慶祝歡樂時光。

TGI FRIDAYS表示，炭烤豬肋排系列一直以來是享譽全球、備受歡迎的經典菜色，同時是許多熟客指定點購的主餐之一，屢屢創下銷售佳績。因此迎接百貨暑假旺季，特別於統一時代百貨2樓的FRIDAYS信義餐廳推出「夏日大回饋」活動，將以豬肋排買一送一優惠廣邀熟客、民眾或還沒吃過FRIDAYS 的客人，一同到店品味明星菜色「炭烤豬肋排」的經典美味。


▲FRIDAYS餐廳推出期間限定5道健身系餐點。（圖／記者黃士原攝）

另外，TGI FRIDAYS看準健康商機，攜手全台最大連鎖健身品牌World Gym世界健身俱樂部共同推動「2H輕飲食運動」，推出5道健身系餐點及3款飲品，而且還讓全台14間FRIDAYS餐廳於8月13日至10月7日進駐飛輪車健身器材，快閃化身成「食」尚健身房，同時還有點購任一道全新餐點，吃就抽「World Gym免費一年份會籍」。


▲全台14間FRIDAYS餐廳於8月13日至10月7日進駐飛輪車健身器材，快閃化身成「食」尚健身房。（圖／記者黃士原攝）

高蛋白健身系列、健康輕盈系列與清爽無負擔系列5道全新餐點飲品，8月13日至10月7日期間限定推出，以嚴選多種蔬果的輕盈沙拉、豐富蛋白質的健身主餐，菜色包括有地中海雞肉豐收沙拉、蒜味帕米森藜麥沙拉、哈里薩炭烤雞肉蝴蝶蝦、沙朗牛排BBQ風味飯與樂活大紐約，3款飲品則是橙董好芒、大力水手與紫有莓好。

關鍵字： 美食情報 FRIDAYS

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