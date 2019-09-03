288元吃到飽！高雄迴轉火鍋食材任你選　麻辣湯底超過癮　

點評：想吃麻辣鍋！！！





▲高雄迴轉火鍋，只要288就能吃到飽。（圖／部落客《原味覺醒moni moni》提供，以下皆同，請勿任意翻攝）

實習記者蔡雅丞／綜合報導

這幾年隨著迴轉壽司普及化，也慢慢掀起迴轉火鍋的風潮，藉有「可以依照個人喜好任選食材的特色」，解決傳統鍋物制式限定的規則，例如有些人吃火鍋時不喜歡吃芋頭，又或者特別喜愛吃貢丸，皆不再受到限制。而這家「湯旺麻辣回轉火鍋」吃到飽只要288元，還有多種湯底可以選擇！





▲牆上的復古式相框、美式車牌，在明亮燈光下顯得更為繽紛。

湯旺麻辣回轉火鍋位於高雄左營區明誠二路上，效仿迴轉壽司自助任選的概念，圍繞在中間長條桌上，用餐前先選擇湯底，有：川蜀鮮香麻辣、東北酸白菜、印式咖哩、養顏番茄、日式壽喜燒、懷古滋補風味、多鈣牛奶、素食番茄鍋…等，共有八種口味可以做選擇，且一律288元，不須再加價。





▲湯鍋menu





▲迴轉台上青菜、肉、海鮮、火鍋料應有盡有。

迴轉台上提供不少新鮮青菜，也有小孩子喜歡的火鍋料：爆漿丸子、墨魚丸、花枝丸；肉品部分則有牛、豬、雞三種，有梅花豬肉、牛板腱、牛五花、雞腿肉…等，所選肉質油花較少，怕乾柴的朋友可以搭配雞蛋，吃起來會更加滑嫩順口；海鮮除了檯面上的巴沙魚、魷魚、蛤蠣，也可以打卡換白蝦。







▲檯面上多種食材皆可以選擇。





▲旁邊自助吧區。



自助吧區可以自己調配火鍋沾醬，飲料除了冰沙、可口可樂系列，不喜歡喝甜飲料的朋友也有烏龍茶、烏梅汁、及咖啡，吃飽之後還有冰淇淋可以吃。由於長條桌設計，也適合一個人來吃，只要288元就能火鍋吃到飽，還不另收服務費，下次經過的朋友可以嘗試看看。

湯旺麻辣回轉火鍋

地址：高雄市左營區明誠二路477號

電話：075585833

營業時間：中午10：30～14：00 晚上17：30～22：00

＊以上圖片皆由部落客《原味覺醒moni moni》授權提供，現有經營：部落格、粉絲團。