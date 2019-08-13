攀爬佛塔就為拍美照　清邁最美日落松達寺禁外國遊客進入部分區域

▲清邁松達寺Wat Suan Dok以夕陽落日美景聞名。（圖／《小盛的流浪旅程 - Damn Daniel Journey》提供。）



記者陳涵茵／綜合報導

台灣有網紅為了拍美照鋌而走險爬上圓山飯店紅屋頂，位於泰國北部清邁的松達寺Wat Suan Dok也深受其擾，許多遊客為了拍美照在寶塔上攀爬、行走，讓園方不得不貼出禁止告示，拒絕失格旅人進入部分區域。

Wat Swandoku（วัดสวนดอก）位於泰國北部清邁，寺廟建於1383年，以白色佛塔聞名，除了美麗的白金配色佛塔與日落美景吸引人外，松德寺同時也是蘭納王朝時期王室花園以及泰國皇室墓園所在地，莊重的場所卻出現大票觀光客不當行為。

▲為禁止脫序旅客攀爬寺廟，廟方禁止外國遊客進入部分區域。



許多外國遊客外了捕捉美照，會在Wat Suwandok寶塔上攀爬、跳躍行走，寺廟看到此情況決定禁止遊客進入寶塔區域，現今在園區內設置了14處禁止進入英文與泰文標語告示牌，嚴防旅客脫序的不當行為。提醒遊客，在泰國曾有攝影師不遵守廟方規定而被開罰5000泰銖的案例，出門在外記得尊重當地文化不當失格旅人。

＊以上圖片皆由《小盛的流浪旅程 - Damn Daniel Journey》提供，現有經營部落格與臉書專頁。