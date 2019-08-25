用雞蛋盒裝早午餐！迪化街森林系咖啡廳　還有二手書可以看

點評：感覺好悠哉～～～

▲迪化街草原派對。（圖／安妮的天空 - 旅遊美食親子札記提供，請勿任意翻攝以免侵權，以下皆同。）

實習記者陳羿妏／綜合報導

說到大稻埕、迪化街一帶，絕對少不了許多歷史建築及百年老店，而近年來迪化街商圈內默默地吹起一波復古與現代融合的潮流，讓新舊年代的事物一起在這裡並存著，此外在迪化街的巷弄內更是可以看到有不少咖啡廳及餐廳，分別擁有不同特色。

▲草原派對從門外就可以看到有許多植物。

隱身在迪化街的「草原派對」，是一間被滿滿綠色植物環繞的咖啡廳，將老屋改造搖身一變成了「都市中的叢林」，當初老闆是希望整間咖啡廳能給客人營造一種可以來野餐的氛圍，整棟建築物分為兩層樓，從門口的木質設計來看，便可以感受到溫暖的氛圍，一樓主要有吧檯及些許座位，二樓座位則更加寬敞，還可以看到老闆擺放的各式二手書籍，讓客人在喝咖啡的同時也能悠哉地閱覽書本，用木質的窗門、桌椅裝飾，再在角落擺放一台超大復古鋼琴，加上各種不同的綠葉植物環繞，讓人可以很舒適的享受靜謐環境。

▲一進門就能感受到被植物環繞。

▲桌上擺設也可以看到綠意。





▲擺放在角落的鋼琴，其實已經有八十幾年的歷史。





▲二樓有二手書籍可以盡情的閱覽，但是不提供販售。

以大自然風為主的草原派對，店內從餐點至用餐的餐具都講求簡單、環保，食物不過度的烹煮，店內主要的餐點有輕食、義大利麵、甜點以及各式飲料，主要的鹹食其實也只有販售兩種而已，其中最特別地是店內的熱門餐點「草原輕食」，也就是早午餐的概念，點餐時可以選擇要德腸或者是培根，使用環保紙漿製作的雞蛋盒子來盛裝以及環保餐具，輕食餐點內含：奶油貝果、花椰菜、玉米筍、肉丸子、紫米飯糰、香蕉拌堅果、水煮蛋，以及分別切成煙火樣式的香腸與花朵樣式的黃瓜、紅蘿蔔，豐富的設計讓人吃得均衡之外，外觀上也特別討喜。

▲夾菜單的木板設計是由老闆自己切割及加工而成的。

▲店內熱門餐點草原輕食，可以看到環保的容器及餐具之外，刀叉的包裝外還插了一片小葉子做裝飾。

店內低消為一杯飲品，選購飲料時可以看到店家除了一樣使用環保紙杯外，也會在紙杯外圍或者是飲料上給客人一個小驚喜，拿到飲料時可以期待一下店家擺放的「花朵驚喜」會是什麼樣子，像是玫瑰花茶上可以看到有一朵綻放的玫瑰，不僅拍照好看，喝下去時也能感受到玫瑰花散發的花香氣息。

▲玫瑰花茶上真的有一朵玫瑰花裝飾。





▲下次來迪化街，來感受這股世外桃源的綠意氣息吧。



草原派對

地址：台北市大同區迪化街一段14巷4號

時間：10：00–20：00