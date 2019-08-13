慢步調騎乘在花東縱谷！2019海灣自行車感受山海壯闊

文、圖／Jamie慢森活

比速度、不比在花東慢下來的好心情，是兩個相違和的心境，而其中卻無法取代沿著太平洋海岸公路、穿越花東縱谷，看向壯闊景色、高聳山林與湛藍海灣的漫旅悠活。

這是2019 East of Taiwan海灣自行車慢旅，將挑戰活動不再著重於速度、距離，而是慢慢騎進花東品嘗在地優美，體驗親山、親海零距離的相處，收藏一天、或兩天的騎遊光景，為下次再度造訪道出明確路線，發掘與帶領出更多新玩法。

2019 East of Taiwan 海灣自行車漫旅報名

享受競速與飛馳在花蓮海岸公路的寬闊快感，或是依照體力用自行車開啟你的逍遙騎乘，此次海灣自行車慢旅將花東之美規劃出一系列活動，各別由時間、體驗類型以及地區作為區分進行，其中又以9/11（三）、9/12（四）花東山海自行車322Km挑戰賽最需要體力支持完成，同時在這兩天也開放無障礙自行車漫旅，結合鯉魚潭無障礙碼頭啟用，為來自國內、國外好手只需帶上熱愛騎遊、收藏美好的心，今夏花東就要你換個方式，體驗慢、悠遊、趣味的新旅程。

現在海灣自行車漫旅活動已開放報名，要是對自行車休閒騎乘有興趣，以及親子、團體個人等都可以一同來騎遊，結識更多運動愛好者，還有紀念襯衫、完賽獎牌等你帶回！

2019 East of Taiwan 海灣自行車漫旅 ▸活動官網

2019 East of Taiwan 海灣自行車 挑戰賽

9/11（三）花東山海 176Km 自行車挑戰賽

「為了夢想你願意付出多少努力」，曾聽過這麼一句話，當然誰說的已回想不起來，但在所有不論正在與準備進行的途中都受用的，就像騎著自行車經過上坡，這句話就成了勵志，可能要為自己畫上破百Km的自行車程都不成問題，然而換個地點就更有力辦到，一天騎遊花東山海176Km的挑戰賽。

從鯉魚潭-新社出發，台九線路上經過北回歸線路段，有機會在文中二公園晃眼看看徐行縱谷，與舊東里火車站打聲招呼，將東里舊車站樣貌跟著在大樹下看見的遼闊景緻打卡，期待下一位旅人造訪也能欣賞相同美景，最後騎過玉長公路在鹿鳴酒店完成整段挑戰賽。

附加活動：沿途規劃打卡蓋章停留點，享受騎乘中認識花東，參與蓋章抽獎活動

挑戰 176Km 路線：鯉魚潭-新社→北回歸線→玉長公路→鹿鳴酒店



9/11（三）～9/12（四） 花東山海 322Km 挑戰賽



為期兩天挑戰的漫遊之旅，路線結合了花東兩大旅遊元素，於花東縱谷與花東海岸，進行距離進行挑戰同時邊欣賞山海風光，還有歐亞及菲律賓板塊交界紀念碑特色景觀，為總是開車經過，或不曾到過的人文奇景拍下動人畫面，給旅行更具層次豐富的體驗。

第二天，鹿鳴酒店出發返回鯉魚潭，池上向來是來台東旅遊的遊客，喜歡環著伯朗大道輕鬆騎遊的所在位置，也種著好吃的池上米，這天相較第一天騎乘176Km簡單些，在總長146Km路上有機會多享受緩慢，吹著風深入沿線景點，開心騎單車的好心情。

附加活動：沿途規劃打卡蓋章停留點，享受騎乘中認識花東，參與蓋章抽獎活動

挑戰兩天 322Km 路線：

第一天 176Km：鯉魚潭-新社→北回歸線→玉長公路→鹿鳴酒店

第二天 146Km：鹿鳴酒店→池上→玉里→觀音→米棧大橋→鯉魚潭

2019 East of Taiwan 海灣自行車逍遙遊

8/24（六） 關山自行車逍遙遊



從關山舊火車站出發，可以輕鬆的經過不少特色站點，深入了解關山鎮上人文與地貌，騎經縱關日月亭沿路自行車道規劃平整，再慢慢接往關山自行車道享受整片綠油稻田，以及檳榔大道串起的放鬆美景，在整條自行車道上都有歡樂的笑聲，讓總長27Km漫遊顯得輕鬆自在，最後返回在原出發處關山舊火車站。

如果在這住上一晚，那這間在關山公有市場，裡面賣著關山臭豆腐的攤販真是不容錯過，小吃暫時墊胃中餐就交給麗荷園休閒餐廳，邊是吃著餐廳在地當令美食，邊在飽餐後散步餐廳前荷花池畔，看魚兒在池裡悠遊的閒情。

8/24（六） 關山逍遙遊 ▸線上報名

報名費用：300元（含號碼貼、消費抵用券、DIY 體驗券、活動地圖集章卡、完成獎牌、完成證書、紀念衫及保險。）

活動時間：14:00 – 18:00

附加活動：活動現場有熱氣球體驗、電光社區竹炮體驗、打鼓表驗、米國學校製米DIY、關山包便當DIY、蘿蔔銀行製作蘿蔔蛋捲及擂茶DIY、搓愛玉等多種體驗

27Km 逍遙路線：

關山舊火車站→嘉賓旅社→舊站長宿舍→關山便當→大華行→福生堂→警察史蹟文物館→蘿蔔銀行→親水公園→鯉魚潭→關山自行車道→米國學校→電光牛→電光稻草人→關山自行車道

9/11（三）～9/12（四） 花東無障礙自行車漫旅



為旅遊環境更加友善，結合鯉魚潭無障礙碼頭啟用，規劃出行動不便者也能放心體驗的自行車路線，也打造無障礙獨木舟讓旅人體驗，鯉魚潭環潭步道整體坡度平緩、以及無障礙公共設施坡道，可以一路享受舒適，也在第一天路線路過立川漁場，其實這空間足夠且提供無障礙廁所，對於無障礙旅遊而言是個不錯的享用美食景點。

現在鯉魚潭正舉行2019紅面鴨FUN暑假活動，在環潭感受整趟生態與新鮮自然空氣時，還能將紅面鴨在水中搖搖晃晃的可愛模樣，集結不同時段表演的音樂噴泉秀、搖擺曼波秀、璀璨鴨鴨夜光秀、魔法花園水舞劇場一一欣賞，感受鯉魚潭別具活力熱鬧的一面；如果苦惱交通可以搭上台灣好行「303 縱谷花蓮線」，至第三站鯉魚潭潭北遊客中心站即可到達，而縱谷花蓮縣沿途也將經過許多著名觀光景點，等待大家一同遊玩。

2019 紅面鴨FUN暑假活動時間：6/29 – 8/11 ▸活動詳情

鯉魚潭 公車資訊：台鐵花蓮站搭乘303 縱谷花蓮線，至鯉魚潭潭北遊客中心站

立川漁場 公車資訊：台鐵花蓮站搭乘303 縱谷花蓮線，至立川漁場

挑戰兩天 217Km 路線：

第一天 126Km：鯉魚潭（獨木舟體驗）→花蓮大橋→新社→玉里

第二天 91Km：玉里→瑞穗→玉里→太巴塱部落→米棧古道→鯉魚潭

11/16（六）鳳林自行車逍遙遊



整個系列活動最後一場，11月天氣比起炎夏更容易讓人可以感到清爽，在於五感還有別樣的景色，以小鎮漫遊的方式環繞鳳林鎮，從鎮民廣場起，經過校長夢工廠，想要小做休憩還有明新冰菓店，提供招牌三豆冰還有有名的檸檬汁，解饞止渴。

菸樓文化聚落則是鳳林國際慢城的特色景點之一，保留全台最完整的菸樓群，和洋風格的外觀，獨具特色也成為每逢農曆七月時，舉辦鳳林菸樓迷路-百鬼夜行祭的地方，寬廣公路還有韓老爹經營的誠信麻花專賣店，依照牆上價目採自行投幣購買方式，於拿取對應食物，這天韓老爹正巧在場我們很開心的跟他合照，也聽他聊聊經營多年的小故事。

也在這樣開始微涼的季節，要慢活多呼吸芬多精可以於活動結束後，選在虎爺溫泉會館住一晚，位於瑞穗鄉車程約30分鐘，無論是要享受含珍貴鐵質的黃金琥珀泉，或舒眠在瑞穗的山水風情，全年四季都能在虎爺所期盼的精神下感到平安，且福氣；而老父親的女兒也說到，未來新建Villa溫泉會館，將在今年（2019年）底明年（2020年）初完工，屆時將把親子共讀、情境式教育以及天然的森林浴帶進館內，為享受自然生態同時吸收到平凡與感恩的價值。

虎爺溫泉會館 ▸官網

地址：花蓮縣瑞穗鄉祥北路二段101號

電話：03 887 5505

附加活動：讚炭工房導覽介紹、林田村日本井花草紙製作體驗、花手巾植物工坊DIY、智蘭農場藍染DIY、芳草古樹民宿擂茶DIY

28Km 逍遙路線：

鎮民廣場→校長夢工廠→鳳林車站→菸樓文化聚落→茄苳神木→林田山林業文化園區→鎮民廣場

在旅行我們用車或搭乘交通工具，看著窗外美景總少了些什麼，現在就換個模式，跨上自行車用雙腳由花東知名景點慢漫深入在地，享受海岸與縱谷換上一幕幕令人愉悅的畫面，為未曾體驗過單車之旅留下感動，跟那深刻印象。

2019海灣自行車漫旅 ▸活動官網

活動洽詢&執行單位：中華民國自行車騎士協會

協會電話：02-8919-3595

客服電子信箱 service@cyclist.org.tw

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