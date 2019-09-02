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滿滿餡料只賣45元！桃園古早味潤餅加了獨門秘方「鴨蛋酥」

點評：潤餅可以這麼好吃，真的不簡單！
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▲▼健民潤餅。（圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse提供）

▲潤餅切開來後，滿滿的餡料都快炸出來了。（圖／《蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse》提供，以下皆同）

實習記者趙家玉／綜合報導

說到吃潤餅，許多人會把它當作一餐來吃，因為份量其實蠻大的，但好不好吃才是重點！於是，部落客《蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse》找到一間位在桃園，已經開超過60年的老字號店面。說起這間「健民潤餅」，可是不少桃園人心中的最愛，扎實餡料一條只賣45元，就可以讓你吃得飽飽的。「健民潤餅」的前身是賣刀削冰的，於是招牌繼續延用「冰菓室」從來沒換過，看得出這間店的歲月痕跡呢！

▲▼健民潤餅。（圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse提供）

▲排隊人潮絡繹不絕，都排到店面門口外了，可見它多麼受歡迎。

健民潤餅的店面相當低調，如果不是在地人，可能不知道它這麼有名。許多人甚至千里迢迢跑來，就是為了要買到它。後來發現，潤餅的精髓之處就在於老闆加入了獨門祕方「鴨蛋酥」，所以口感特別不同。相較於一般雞蛋，鴨蛋酥雖然成本高，但咬下去散發出的香氣非常迷人，再加上咖哩白蘿蔔絲，吃起來可是跟一般潤餅用高麗菜搭配的風味完全不一樣呢！難怪店內雖然只賣一種主食，生意卻是好得嚇嚇叫。

▲▼健民潤餅。（圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse提供）

▲健民潤餅目前已經傳承到第二代，生意好到完全停不下來。

▲▼健民潤餅。（圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse提供）

▲潤餅配料個別盛裝，食材乾淨整潔。

說起潤餅的口感，大口咬下，立馬感受舌尖那股濃濃的花生香氣。緊接著可以吃到扎實的紅槽肉，搭配鴨蛋酥的蛋香，吃起來滿嘴都充滿著香氣，而且完全不油膩。再搭配一碗魚丸湯，整個完美！讓人吃得好滿足。

▲▼健民潤餅。（圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse提供）

▲潤餅＄45：皮薄餡多，而且多了別人沒有的鴨蛋酥香氣。

▲▼健民潤餅。（圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse提供）

▲魚丸湯＄30：湯頭清甜不油膩，必搭配潤餅享用。

健民潤餅

電話：03－3324313
店址：桃園市桃園區民權路104號
營業時間：10：00～17：30（週二公休）

＊以上圖片皆由部落客《蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse》授權提供，現有經營：粉絲團部落格

關鍵字： 健民潤餅 蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse 達人美食 美食情報 桃園美食

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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