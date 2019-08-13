花蓮太魯閣最經典風景！700米「九曲洞步道」睽違6年重新開放

▲九曲洞步道。

記者蔡玟君／花蓮報導、攝影

睽違6年，太魯閣內的九曲洞步道於今年6月重新對外開放，全長700公尺的步道平緩易走，旅客可以近距離欣賞溪谷兩岸山壁垂直陡峭的峽谷地貌，太魯閣晶英酒店全台唯一的故事Asser說，這是太魯閣最經典的路段，也是現在到太魯閣必去的新興景點。

▲九曲洞步道沿途平緩好走。

▲整條步道都有山壁遮擋，因此下雨天也不怕。

太魯閣晶英酒店擁有全台唯一的故事員，帶領旅客走訪太魯閣各經典中，搭配詳盡解說，讓旅人更了解這處享譽國際的世界級景觀，Asser也是其中之一。Asser指出，太魯閣最經典景觀就是「慈母橋－九曲洞－燕子口」，其中九曲洞更是太魯閣峽谷地形精華，從慈母橋原本開闊的峽谷地貌，當來到九曲洞變窄、形成U字型峽谷，同時還有昔年在這裡開採砂金的遺跡，都是九曲洞必看重點。

▲壯觀的峽谷景觀是九曲洞步道必看風景。

▲沿途也有座位，累了就能休息。

▲穿過步道，兩側都是最天然的自然故事。

九曲洞步道全長700公尺，全程平緩好走，且沿途都有山壁遮擋，因此即使下雨天也可以輕鬆步行其中。沿著蜿蜒山壁一路彎彎繞繞前行，垂直陡峭的峽谷地貌宛如巨幅水墨畫般在眼前展開，探頭出去，透過想像，每一處的岩石都能自成一篇峽谷中的自然故事。

▲低垂的山壁，讓旅人可以近距離欣賞。

▲九曲洞步道沿途景觀。

▲九曲洞石碑。

接近步道盡頭，沿著一條窄且細長的階梯略往下走，探頭出去，可看見一條緊貼山壁且僅能容一人通過的小路，沒有柵欄，一條狹窄小路向來時路綿延回去，那就是從前開採砂金後運送的路線；在步道盡頭處的廣闊空間，旅人更能自由欣賞深且線條分明的刻痕沿著山壁刻畫出不同紋理，還有九曲洞步道石碑讓旅客拍一張到此一遊照，平易近人的步道路線，讓人能輕鬆深入了解太魯閣獨特的自然風景。