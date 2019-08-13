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早午餐也可以很文青！蘆洲高質感餐廳　必點大甲芋頭酥皮蛋餅

點評：假日我要馬上前往蘆洲大吃特吃一頓！
ETtoday餓勢力

▲▼丄青初食。（圖／女子的休假計劃提供）

▲餐點帶有網美色彩，都是現點現做。（圖／《女子的休假計劃》提供，以下皆同）

實習記者趙家玉／報導

說到早午餐，這是許多人假日的開端。好好的假日，可以睡到自然醒，如果這時再搭配一份美味的早午餐，那就真的完美了！所以，選擇的早午餐不僅要好吃，更要注重它的外觀質感。於是，部落客《女子的休假計劃》特別介紹一家位在新北市蘆洲巷弄內的早午餐「丄青初食」，在三民高中捷運站附近，開幕沒多久就造成話題。店名的「丄」字非常特別，許多人或許不會唸，抑或是把它看成「上」，沒想到上網查詢還真的唸「ㄕㄤˋ」呢！

▲▼丄青初食。（圖／女子的休假計劃提供）

▲店名中的「丄」，注音是「ㄕㄤˋ」！

▲▼丄青初食。（圖／女子的休假計劃提供）

▲店內採用文青風格裝潢，又帶有一點網美色彩。

丄青初食的裝潢是文青工業風格，空間不會有壓迫性。牆上掛滿小插畫，還有水泥原色帶一點點優雅的大理石牆面，旁邊點綴著時下流行的乾燥花以及綠色盆栽，讓人不時想拿起手機拍照紀錄！在靜謐的巷弄內，在這種綠意共存的環境下用餐，店內的氛圍，甚至像是在高級的甜點店用餐，讓人邊吃早午餐，心情都美麗了起來！假日用餐較多，記得先訂位，如果客滿，用餐限時60分鐘。

▲▼丄青初食。（圖／女子的休假計劃提供）

▲焦糖瑪奇朵＄85：香草及牛奶焦糖的甜味，使人心情愉快！

▲▼丄青初食。（圖／女子的休假計劃提供）

▲芋見丄青＄55：裡面包的是大甲芋頭、煉乳，以及起司。

▲▼丄青初食。（圖／女子的休假計劃提供）

▲私房辣燒肉＄60：菜脯炒豬五花，加上辣椒，簡直就是化龍點睛。

餐點的部分，選擇多樣化，包含經典早午餐組合、脆皮蛋餅、鮮奶吐司、手工刈包、義大利麵，還有美式鬆餅，也可以升級為套餐，增加飽足感。而且餐點端上桌，擺盤都像藝術品一般，每個製作細節都非常精緻。口感更是一絕，這種價錢能吃到如此美味，真的物超所值！

▲▼丄青初食。（圖／女子的休假計劃提供）

▲山姆大叔＄89：這是一款沙拉，上面的荷包蛋，會流出金黃色澤的蛋液，好療癒。

▲▼丄青初食。（圖／女子的休假計劃提供）

▲丄青跑跑雞＄189：有主餐雞腿排、附餐、飲品，附餐可選擇自已喜歡的配料。

▲▼丄青初食。（圖／女子的休假計劃提供）

▲榛果蕉可可＄50：巧克力搭配香蕉的這份甜點，口感也非常棒！

看了這麼多療癒可口的早午餐，還在猶豫什麼？這個假日，趕緊帶上親朋好友前去品嚐這份美味，讓彼此之間因為美食，心情也跟著美美的！

丄青初食

地址：新北市蘆洲區得勝街69巷14號
電話：02－28474999
營業時間：一～五07：30～15：00、六日08：00～16：00

＊以上圖片皆由部落客《女子的休假計劃》授權提供，現有經營：粉絲團部落格

關鍵字： 丄青初食 女子的休假計劃 達人美食 美食情報 新北市美食

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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