起司雪花牛超邪惡！雙連隱藏版日式丼飯　白飯、湯品免費續

點評：好想吃！





▲中山區超飽足感大份量日式定食。



實習記者蔡雅丞／綜合報導 （圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse提供，請勿任意翻攝以免侵權）



位於台北市中山區的美食戰區裡，有一家鄰近捷運雙連站的日式料理，定食不但150元有找，白飯、湯品更是可以免費續，不用擔心吃不飽之餘，店家也不另外收取服務費，非常適合上班族中午外食，學生族下課來吃。





▲陽春型藍色招牌，隱身在民生西路的巷弄中。

這家「潮井日式定食」位於馬偕醫院旁，民生西路的小巷弄裡，一不小心沒注意就會錯過；不同於一般較為拘謹的日式料理店氣氛，小小的店面牆上充滿著各式各樣的日本動畫佈置和模型公仔，就像老闆依舊保持著赤子之心，為客人營造格外輕鬆的用餐環境。





▲白飯、湯品無限量供應。





▲起司雪花牛丼＄119元

這道絕對是起司控首選！豪邁地在雪花牛舖上起司，稍微炙燒過的起司帶有點焦香味；濃稠的起司搭配豐腴油花的雪花牛，融合在一起入口相當滑順，大口扒飯更是滿足！旁邊也有日式定食不可或缺的紅薑片，怕膩的朋友可以搭配著一起吃。





▲滿滿起司超邪惡！





▲黯然銷魂丼＄299元

除了150元以內的平價丼飯外，這道黯然銷魂丼也是人氣招牌；燒烤過後的牛小排，肉質保持原有的鮮嫩，咬起來完全不乾柴；套餐有附贈燻鮭魚，還有二選一紅茶或蜂蜜蘋果醋和可樂餅或是雞翅。部落客「蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse」表示，烤過的燻鮭魚淋上美乃滋，再搭配清爽的洋蔥，入口即使滿嘴油花卻一點都不油膩，超推！







▲大人小孩都愛吃的「情和義唐揚雞丼」$149元

潮丼日式定食

地址：台北市中山區民生西路45巷7弄21號

電話：0225317960

營業時間：11：00－20：00（週日公休）