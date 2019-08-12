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FRIDAYS推期間限定5道健身系餐點　吃就抽一年健身會籍

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▲鎖定增肌族與減脂族　FRIDAYS餐廳推出期間限定5道健身系餐點。（圖／記者黃士原攝）
▲FRIDAYS餐廳推出期間限定5道健身系餐點。

記者黃士原／台北報導、攝影

近年來健康意識抬頭、健身風潮崛起，美式連鎖餐飲品牌TGI FRIDAYS看準健康商機，攜手全台最大連鎖健身品牌World Gym世界健身俱樂部共同推動「2H輕飲食運動」，推出5道健身系餐點及3款飲品，而且還讓全台14間FRIDAYS餐廳於8月13日至10月7日進駐飛輪車健身器材，快閃化身成「食」尚健身房，同時還有點購任一道全新餐點，吃就抽「World Gym免費一年份會籍」。


▲鎖定增肌族與減脂族　FRIDAYS餐廳推出期間限定5道健身系餐點。（圖／記者黃士原攝）
▲蒜味帕米森藜麥沙拉。

▲鎖定增肌族與減脂族　FRIDAYS餐廳推出期間限定5道健身系餐點。（圖／記者黃士原攝）
▲地中海雞肉豐收沙拉。

高蛋白健身系列、健康輕盈系列與清爽無負擔系列5道全新餐點飲品，8月13日至10月7日期間限定推出，以嚴選多種蔬果的輕盈沙拉、豐富蛋白質的健身主餐，菜色包括有地中海雞肉豐收沙拉、蒜味帕米森藜麥沙拉、哈里薩炭烤雞肉蝴蝶蝦、沙朗牛排BBQ風味飯與樂活大紐約，3款飲品則是橙董好芒、大力水手與紫有莓好。

地中海雞肉豐收沙拉吃得到大量生菜、芝麻葉、葡萄、天然穀物等，多重配料堆疊出層次口感，最後搭配紅酒醋醬酸甜滋味。蒜味帕米森藜麥沙拉由紅藜麥搭配紫紅生菜、綜合生菜、蕃茄、甜豆、青花菜、洋蔥、紅酸模葉及口感酥脆的半熟糖心蛋，最後拌入蒜味帕米森沙拉醬。

▲鎖定增肌族與減脂族　FRIDAYS餐廳推出期間限定5道健身系餐點。（圖／記者黃士原攝）
▲沙朗牛排BBQ風味飯。

▲鎖定增肌族與減脂族　FRIDAYS餐廳推出期間限定5道健身系餐點。（圖／記者黃士原攝）
▲哈里薩炭烤雞肉蝴蝶蝦。

▲鎖定增肌族與減脂族　FRIDAYS餐廳推出期間限定5道健身系餐點。（圖／記者黃士原攝）
▲樂活大紐約。

高蛋白健身系列的哈里薩炭烤雞肉蝴蝶蝦，低脂高蛋白的雞肉以炭烤方式製作，將炭烤後的雞肉及蝴蝶蝦塗上特製微辣哈里薩奶油，並搭配烘烤小洋芋、白花椰菜與青花椰菜。沙朗牛排BBQ風味飯將8oz.沙朗牛排碳烤至七分熟，搭配青椒、紅椒及經典BBQ風味飯堆疊出火山外觀，最後淋上玉米辣椒醬及墨西哥蕃茄辣醬提味。樂活大紐約將12oz.美國紐約牛排碳烤至適合熟度，再佐以蒜味馬鈴薯、炭烤白花椰菜與青花椰菜，最後搭配蘑菇醬或黑胡椒醬，是健身增肌族不可或缺的經典主菜。

此次跨界合作，還推出「樂活吃、健康動」話題抽獎活動，8月13日至10月7日期間凡至FRIDAYS點購任一道全新餐點，吃就抽「World Gym免費一年份會籍」。

▲鎖定增肌族與減脂族　FRIDAYS餐廳推出期間限定5道健身系餐點。（圖／記者黃士原攝）
▲全台14間FRIDAYS餐廳於8月13日至10月7日進駐飛輪車健身器材，快閃化身成「食」尚健身房。

關鍵字： 美食情報 FRIDAYS

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