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史上第一位紐西蘭三頂高帽台籍主廚　9/5起客座晶華3天

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▲史上第一位紐西蘭三頂高帽台籍主廚　9/5起客座晶華3天。(圖／晶華提供)
▲櫻桃鴨胸．樹蕃茄．栗子。（圖／晶華提供，以下同）

記者黃士原／台北報導

又有一位在國際廚壇上大放異彩的台灣主廚即將受邀返台客座，2018年榮獲「紐西蘭三頂高帽」推薦的Clooney餐廳主廚、來自台灣的李信男（Nobu Lee），9月5日至7日將在台北晶華酒店的邀請之下返台獻藝，於地下二樓的Taste Lab推出「紐西蘭三頂高帽盛宴」，並為一年一度的麗晶精品之夜藝烹一場200人的晚宴，八道式套餐每人4,800元起，每餐期限定50位，即日起開始接受訂位。

出生於台灣的李信男主廚，台北市仁愛國小畢業後輾轉前往新加坡以及紐西蘭求學，大學畢業後，他從基督城一間餐廳的基層洗碗工做起，工作歷程包括在美國名廚沃夫甘‧帕克（Wolfgang Puck）於東京開設的Spago餐廳擔任副主廚，以及受到世界名廚侯布雄（Joel Robuchon）的賞識與栽培，陸續於巴黎、台北的L'Atelier de Joël Robuchon餐廳擔任要職。

▲史上第一位紐西蘭三頂高帽台籍主廚　9/5起客座晶華3天。(圖／晶華提供)
▲2018年榮獲「紐西蘭三頂高帽」推薦的Clooney餐廳主廚、來自台灣的李信男主廚。

2018年，李信男回到開啟他廚藝之路的紐西蘭，擔任奧克蘭Clooney餐廳的主廚，他對於使用並宣揚在地食材的理念與該餐廳的經營者湯尼‧史都華不謀而合，李信男更進一步的在排盤與選用食器時都融入紐西蘭的明媚景致與風光，每道菜都有完整的創作故事。2018年全紐西蘭僅有4間餐廳入選紐西蘭三頂高帽餐廳，李信男就任Clooney餐廳的第一年就獲獎。

▲史上第一位紐西蘭三頂高帽台籍主廚　9/5起客座晶華3天。(圖／晶華提供)
▲龍蝦干貝慕斯。

▲史上第一位紐西蘭三頂高帽台籍主廚　9/5起客座晶華3天。(圖／晶華提供)
▲貽貝．茴香．食用殼。

此次受邀客座晶華，李信男秉持著他尊重食材的理念，結合紐西蘭與台灣當地的特色食材，規劃出多道菜色，包含以淡菜為主角的開胃菜「馬祖淡菜．茴香．脆殼」，結合台灣龍蝦與北海道干貝的「澎湖龍蝦北海道干貝慕斯」，加入昆布高湯晶凍、提味增豔的「太平洋九孔鮑．大頭菜．日式高湯凍」，以紐西蘭特產的蜂蜜爐烤而成，並搭配當地特產樹番茄的「櫻桃鴨胸．樹蕃茄．栗子」。

▲史上第一位紐西蘭三頂高帽台籍主廚　9/5起客座晶華3天。(圖／晶華提供)
▲角蝦．青蒜．香蕉。

主菜選項有做工繁複、完美展現紐西蘭草飼牛肉質的「紐西蘭優選穀飼牛肉菲力．紅蘿蔔．海帶．香菇」、或是「紐西蘭高山草飼羊．馬鈴薯．羊胸腺」，套餐最後以重現主廚童年記憶的甜點「金鑽鳳梨．甜椒．霍羅皮托胡椒及羅勒」做為結尾。

紐西蘭三頂高帽名廚盛宴共有三款開胃菜、兩款前菜、雙主菜以及甜點，含無酒精調飲套餐每人4,800元，含佐餐酒套餐每人5,800元，每餐期限定50位，即日起開始接受訂位。

關鍵字： 美食情報 晶華酒店 紐西蘭三頂高帽

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