9月淡季出遊省超大　秋季線上旅展麗星郵輪石垣島3日5千有找

▲秋季安排一趟遊輪放空之旅。（圖／ETtoday資料照）



記者陳涵茵／台北報導

小資族出國玩想省錢，挑淡季出遊、報名早鳥行程都是小撇步，東森購物秋季線上旅展開跑，推出多項日韓、郵輪秋季促銷行程，9月淡季出發麗星郵輪石垣島3日包吃包住5千有找，想省荷包就趁這波。

▲麗星郵輪寶瓶星號。（圖／記者李毓康攝）



想到日韓旅遊又不想規劃行程，郵輪絕對是最適合懶人的旅遊方式，線上秋季旅展祭出9月4日至10月23日週三出發，麗星郵輪寶瓶星石垣島3日圓窗海景3人房每人4,750元優惠（不含乘客手續費、碼頭郵輪港務稅、行政管銷費），船上每日提供免費大秀、四間餐廳免費供應，此專案三人成行基隆港上船，包含台灣北中南基隆來回接送服務，適合閨蜜出遊放空曬日光浴、石垣島度過愜意郵輪假期。

▲麗星郵輪寶瓶星石垣島3日圓窗海景房專案，三人成行。（圖／ETtoday資料照。）



若想多玩幾日，太陽公主遊輪則推出9月4日出發沖繩、奄美大島、宮古島5日陽台艙雙人房專案，陽台艙房兩人一室，含遊輪船票費用，含遊輪靠港稅優惠19,900，五天四夜2萬有找。

除了9月淡季出發享優惠外，早鳥也能撿到便宜，跨年機票總是貴翻天，今年想浪漫迎接新的一年就到海上吧！秋季旅展推出歌詩達新浪漫號海上跨年峴港主題，內艙雙人房6日遊優惠價19,888元（不含遊輪靠港稅），12月28日高雄出發，早鳥搶購2萬有找。

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