

▲美國極黑和牛吃到飽，漢來海港Buffet食材升級不加價。（圖／漢來海港提供)



記者黃士原／台北報導

台灣人瘋吃到飽，Buffet自助餐廳為了搶客人，壽星優惠、特殊食材加價購、名廚客座等活動層出不窮，漢來海港餐廳於近日就端出高檔食材「美國極黑和牛」，以千元不到的餐價就能無限大啖高級牛排館等級的牛肉。

美國極黑牛為日本和牛與美國安格斯牛混血品種，以全天然穀物和玉米飼養長達20個月，並在天然環境中長期培育，讓牠保留了安格斯牛精純紮實的肉質，更多了日本和牛豐富漂亮的油花，成就出鮮嫩濃郁的完美肉質。





▲漢來海港自助餐廳即日起到10月31日的午、晚餐均無限供應美國極黑和牛。（圖／漢來海港提供)



漢來海港自助餐廳推出的「美國極黑和牛」料理，採用的是美國牛肉知名品牌－SRF極黑牛，因其肉質柔嫩多汁的口感及漂亮的油花，獲得Buttery Knife Beef美稱。選用的是美國極黑和牛的前腿心部位，其肉質柔嫩中又帶有嚼勁，並以烹調牛排的爐烤方式來料理。

全台7家漢來海港餐廳從8月起推出史上最狂的一檔活動「美國極黑和牛吃到飽」，除了食材升級、不加價，優惠期間長達3個月，即日起到10月31日的午、晚餐均無限供應。