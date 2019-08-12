ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

美國極黑和牛吃到飽　漢來海港Buffet食材升級不加價

ETtoday餓勢力

▲美國極黑和牛吃到飽　漢來海港Buffet食材升級不加價。（圖／漢來海港提供)
▲美國極黑和牛吃到飽，漢來海港Buffet食材升級不加價。（圖／漢來海港提供)

記者黃士原／台北報導

台灣人瘋吃到飽，Buffet自助餐廳為了搶客人，壽星優惠、特殊食材加價購、名廚客座等活動層出不窮，漢來海港餐廳於近日就端出高檔食材「美國極黑和牛」，以千元不到的餐價就能無限大啖高級牛排館等級的牛肉。

美國極黑牛為日本和牛與美國安格斯牛混血品種，以全天然穀物和玉米飼養長達20個月，並在天然環境中長期培育，讓牠保留了安格斯牛精純紮實的肉質，更多了日本和牛豐富漂亮的油花，成就出鮮嫩濃郁的完美肉質。

▲美國極黑和牛吃到飽　漢來海港Buffet食材升級不加價。（圖／漢來海港提供)
▲漢來海港自助餐廳即日起到10月31日的午、晚餐均無限供應美國極黑和牛。（圖／漢來海港提供)

漢來海港自助餐廳推出的「美國極黑和牛」料理，採用的是美國牛肉知名品牌－SRF極黑牛，因其肉質柔嫩多汁的口感及漂亮的油花，獲得Buttery Knife Beef美稱。選用的是美國極黑和牛的前腿心部位，其肉質柔嫩中又帶有嚼勁，並以烹調牛排的爐烤方式來料理。

全台7家漢來海港餐廳從8月起推出史上最狂的一檔活動「美國極黑和牛吃到飽」，除了食材升級、不加價，優惠期間長達3個月，即日起到10月31日的午、晚餐均無限供應。

關鍵字： 美食情報 漢來海港

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

盤點亞洲8大猛鬼傳說飯店　台灣有3間

台南最難訂的爆紅餐廳之一！

嘉義第一間湯咖哩必吃日出漢堡排！

TK牛排館推21天熟成台灣牛排

高雄現烤鬆餅鋪滿黑糖珍珠超邪惡！

屏東隱藏版海景餐廳必吃爆汁烤雞！

摩鐵3地方超髒！業者揭解決妙招

直擊／「滬尾藝文休閒園區」9月開幕

只到9/1！千朵向日葵花海會發光

桃園古早味冰店必加綿密芋頭！

熱門行程

人生沒有音樂很母湯！夏日就該來一場音樂祭！

這個夏日如果沒有音樂，人生甘那係黑白！從7/25至9/01，淡水漁人舞台X貢寮海祭，每週六日聽好聽滿！

最新新聞更多

香港航班全取消！最新航空異動

小酌尋樂　飲一刻微醺乾一杯日常

慶生、約會選這！高雄最浪漫河畔餐廳

一〇八抹茶京站推冰抹茶買一送一

漢來海港推美國極黑和牛吃到飽

高鐵推飯店聯票！老爺酒店11館都可住

新北市石碇熱門親子景點　還能體驗手工..

台中純白景觀餐廳圓弧落地窗超浪漫

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366