嘉義牧場直送國產履歷穀飼牛　TK牛排館推21天熟成台灣牛排



▲TK SEAFOOD＆STEAK推出21天熟成台灣牛排。



記者黃士原／台北報導、攝影

TK SEAFOOD＆STEAK是台北東區最潮的牛排餐廳，2019年夏季，TK SEAFOOD＆STEAK推出21天正統乾式熟成台灣帶骨沙朗牛排，用的是嘉義縣楊鎵燡牧場所直送的國產履歷穀飼牛，口感與美、澳牛相比毫不遜色。



根據農委會2018年發佈數據，國產牛肉市佔率僅6%，且坊間普遍料理手法都將台灣牛肉運用在燉煮或汆燙類的牛肉麵、中式料理上，TK SEAFOOD＆STEAK蔡主廚選用台灣嘉義牧場直送的國產履歷穀飼牛，推出21天正統乾式熟成台灣帶骨沙朗牛排，蔡主廚說，國產牛肉的優勢在於屠體後可以直接進行乾式熟成，相較於一般進口牛肉以真空包裝濕式再乾式熟成的方式，更能突顯牛肉的清甜與保留肉的多汁性。





▲使用JOSPER烤箱直火爐烤的21天熟成台灣牛排。



TK SEAFOOD＆STEAK不斷尋找食材變化的各種可能性。像是90天／180天乾式熟成美國穀飼頂級丁骨牛排，主廚針對台灣多雨潮濕的天氣，獨家以天然牛油混合百里香、迷迭香、蒜頭等香料，層層淋上包覆，再放置於熟成室內，牛油遇冷自然凝固，讓內部酵素緩緩延展，軟化肉質及牛筋，每日皆由專人檢視外觀牛油及牛肉狀況，維持品質穩定。90天口感與熟成香氣並俱，180天則帶有獨特的濃郁發酵香。





▲現流明蝦．鮮蝦義大利餃。



全新登場的新菜套餐提供冷前菜、湯品、熱前菜、魚類、主菜、二道甜點共7道料理，滿足各路老饕的味與胃；此外，將東西方食材、擺盤、料理手法創意混搭後，再加入在地「台味」，也是主廚的拿手強項，如波士頓龍蝦與優格，松露油醋嫩葉沙拉以無糖優格拌勻波士頓新鮮活龍蝦，再搭配文取鳳梨薄片、芝麻葉、綜合生菜、茴香絲及松露油醋，酸甜口感極具夏日風情。





▲爐烤鴨肝，茴香蘑菇刈包，焦糖花生粉。

另外，蔡主廚特別推薦熱前菜「爐烤鴨肝，茴香蘑菇刈包，焦糖花生粉」，鴨肝以 JOSPER 烤箱炭烤後風味更顯濃郁，搭上軟嫩的刈包及拌炒過的茴香、蘑菇與鴨肉汁，再灑上帶有顆粒的焦糖粉，熟悉又新奇的口感層次豐富，也展現出歐風結合在地的微妙風情。

TK SEAFOOD＆STEAK ( HOTEL PROVERBS Taipei 賦樂旅居 1樓 )

地址：台北市大安區大安路 1 段 56 號 1 樓

訂位專線：0903 393 008





▲立鱗馬頭魚．澎湖海菜。

