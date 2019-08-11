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現在就計畫明年賞櫻！搭威尼斯號直達釜山　走進此生必看鎮海櫻花

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▲歌詩達郵輪威尼斯號 。（圖／歌詩達提供）

▲歌詩達郵輪威尼斯號 。（圖／歌詩達提供）

記者蔡玟君／綜合報導

想要明年出國賞櫻花嗎？搭遊輪出國賞櫻花的好處，就是只要一上船，不需要天天拉行李移動換飯店，就能輕鬆抵達韓國、日本賞櫻。雄獅旅遊與今年3月全新下水的歌詩達威尼斯號合作，在2020年3月31日推出日韓賞櫻8日行程，讓你直達韓國最美賞櫻地－鎮海櫻花，還能直達京都舞鶴、北陸金澤等日本城市，讓你欣賞日本各地櫻花美景。

▲歌詩達威尼斯號。（圖／雄獅旅遊提供）

▲威尼斯號大廳。（圖／雄獅旅遊提供）

雄獅旅遊表示，台灣近年穩居亞洲郵輪市場第二大客源地，自2016年到2018年旅客成長幅度達35%，足見郵輪旅遊市場火熱。2020年雄獅旅遊將以「花獻愛」為主題，延伸「郵輪+」的概念，在清明連休假期，獨家規劃從基隆港朝日本海出發，停靠韓國釜山、日本舞鶴，一路到最北的金澤、鳥取縣境港4港口，探訪國人較少前往的日本神話秘境山陰山陽地區。

▲韓國鎮海櫻花季。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

▲韓國鎮海櫻花季。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

提到韓國賞櫻景點，一年一度的「鎮海櫻花」是釜山代表賞櫻景點，整條粉色櫻花隧道，旅客可以走在其中，欣賞在天空爆炸盛開的絕美粉櫻風景，是春天的韓國必玩行程。

而此次獨家停靠的日本3座港口，在京都舞鶴，旅客可以輕鬆前往日本三景之一的天橋立；金澤則可以前往日本三大名園之一的兼六園賞櫻；而鳥取除了鳥取砂丘，還有趣味十足的妖怪村，以及地位崇高、號稱日本人一生必訪的古老神社「出雲大社」，都是推薦行程。報名詳情可洽雄獅旅遊。

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