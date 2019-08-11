全台最高的印度餐廳　Saffron 46印式午間套餐千元有找



▲Saffron 46印式午間套餐千元有找。



記者黃士原／台北報導、攝影

擁有101近在眼前的美景、華人雞尾酒教父Aki領軍的調酒團隊，還有印台雙主廚坐鎮，位於微風南山46樓的Saffron 46正式開幕至今獲得不少好評，收到許多顧客的回應與周邊商辦族群需求，想吃到多樣化的印度料理或想快速且簡單的商業午餐組合，自即日起Saffron 46推出以銀盤與圓缽盛裝的平日午間套餐Thali Set(塔利套餐)，分別有素食與葷食，價位為790元、920元以及1200元三種選擇。



Thali指的是盤子，盛裝Thali塔利套餐的通常使用金屬製的平盤與圓缽，在印度每個省份都有自己風格的精美Thali Set，通常在餐廳才有提供，特別風行於北印邦。印度菜講究五味完美平衡，就連Thali Set也不例外，在圓盤中心為馕餅或米飯主食，沿著托盤的邊緣放置、通常以小碗的形式供應，在印度稱為katori，一次可以吃到多樣選擇且象徵甜、鹹、苦、酸、辣五種口味的道地小食、蔬菜咖哩、肉食咖哩、起司或酸奶等。





▲翠綠瓊漿多重奏。

番紅花四十六的Thali Set為週一到週五平日午餐時段提供，菜色之一的迷你黃金球ALOO TIKKI馬鈴薯餅外酥內鬆軟，加入淡淡乳香的自製Panner起司、小茴香、椰子粉、腰果、葡萄乾，剛炸好起鍋香氣四溢。白醬窯烤嫩雞塊MAKHMALI TIKKA使用兩次醃製法，第一次白胡椒、醋、大蒜與Masala綜合香料讓雞肉鬆弛同時賦予清爽的風味，第二次則加入鮮奶油、乳酪、荳蔻粉、胡椒等醃漬隔夜，雞肉串起入坦都爐窯烤，白醬包覆在雞肉外層，咬開還會噴出雞汁，佐上薄荷香菜醬、薄荷優格醬，辛香料溫和，口感柔順不膩口。





▲鮮蝦佐香料椰奶咖哩。

Saffron46特製雞肉咖哩MURGH SAFFRON 46以腰果洋蔥醬、番茄糊為咖哩的基底，調和薑黃、紅辣椒、葫蘆巴香料粉與番紅花、鮮奶油。黃澄澄的咖哩看似重口味，但入口卻是濃郁又溫柔的平衡在口中一層層化開，還有番紅花本身有著優雅特殊的香氣。



喀什米爾羊肉咖哩KASHMIRI ROGAN JOSH是北印度喀什米爾的著名菜餚，是用焦化洋蔥、印度優格、丁香、月桂葉、小豆蔻與肉桂等做成的醬汁，將香煎過的整塊羊肉慢燉而成，香料醃漬過的羊後腿肉塊完全沒有腥味，加上優格與番茄泥翻炒之後，充滿羊肉油脂香氣與濃郁香料味，溫和中帶點微辣。





▲綠豆仁咖哩。

綠豆仁咖哩TARKA DAL黃扁豆的豆香、奶油及蒜香略帶有小茴香香氣，豆仁軟爛但成型, 每口吃下後, 咬開那完整如芝麻般大的小茴香在嘴裡爆開香氣，卻不會讓人感覺太過刺激。Nann原味饟餅用麵粉、油、全蛋、牛奶、酵母、鹽、糖所揉製的麵皮，桿成薄圓，最後再拉一下成為水滴狀，貼上坦都爐內壁，烤30秒出爐，白麵皮Q彈口感，沾食各式咖哩最是對味。

Saffron 46

地址：台北市松智路17號46樓

電話：02 2722 5151





▲馕餅。





▲經典慢燉羊膝。



