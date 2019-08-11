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林口「千朵向日葵花海」會發光！期間限定美拍點只到9/1

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▲林口三井Outlet。（圖／網友sonic791228、ritachiu1103提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲千朵向日葵裝置廣場，即日起到9月1日前都能看。（圖／網友ritachiu1103提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

記者彭懷玉／綜合報導

繼「招財貓神社」之後，林口三井OUTLET又有新造景了，千朵向日葵即日起到9月1日裝置廣場，遠看與真花頗有幾分神似，不只白天能美拍，到了夜晚點燈後，會散發出點點光芒，逛街時不妨順便來拍美照。

▲林口三井Outlet。（圖／網友sonic791228、ritachiu1103提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲向日葵花海夜間呈現另一番風貌，逛街時不妨順便來拍拍美照。（圖／網友sonic791228提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

林口三井OUTLET將千朵向日葵造景搬進廣場，就穿插在「結緣風鈴」、「招財貓神社」四周，不會凋謝的向日葵同樣有著朝氣蓬勃的意象，夜晚則呈現一般真花無法給予的閃耀感，另類花海令人印象深刻。

▲林口三井Outlet。（圖／網友sonic791228、ritachiu1103提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲千朵向日葵造景搬進廣場，就穿插在「結緣風鈴」、「招財貓神社」四周。（圖／網友sonic791228提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

除了向日葵花海，日本關東2大熱點「結緣風鈴」與「招財貓神社」也十分熱門，日式和風納涼庭園內共設置4座涼亭，掛滿近300組風鈴，不僅是納涼空間，也讓旅客不用飛日本就可召喚戀愛運，可以三個景點一起拍，讓逛街更多了樂趣。

▲▼林口三井Outlet打造和風納涼庭園。（圖／記台灣三井不動產提供）

▲林口三井Outlet打造和風納涼庭園，同樣展至9月1日。（圖／記台灣三井不動產提供）

向日葵花海
地點：林口三井OUTLET
展期：即日起至9月1日
點燈時段：17:30-22:00

關鍵字： 新北市旅遊 林口旅遊 林口三井OUTLET

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