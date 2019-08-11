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韓國今夏必玩7大隱藏版景點　走進首爾最大溫室、蔚山祕密花園

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▲▼首爾植物園。（圖／翻攝自首爾植物園臉書專頁）

▲首爾植物園。（圖／翻攝自首爾植物園臉書專頁）

記者蔡玟君／綜合報導

到韓國玩，已經去膩那些人人口中「必去」的景點了嗎？韓國觀光公社就推薦今夏必遊的7處「隱藏景點」，讓你走進首爾最大玻璃溫室，欣賞來自世界各國的植栽，或是走進生態溼地中，欣賞蓮花盛開的美麗樣貌。

▲▼首爾植物園。（圖／翻攝自首爾植物園臉書專頁）

▲首爾植物園夜景。（圖／翻攝自首爾植物園臉書專頁）

韓國觀光公社此次推薦的新景點包括首爾植物園、殖民地歷史博物館、漣川高浪浦口歷史公園、八福藝術工廠、 回夜水壩生態濕地等。「首爾植物園」將熱帶與地中海地區等世界12個都市中的稀有植物直接搬到大家眼前，還能走進玻璃溫室中，穿梭在美麗綠色植栽之間。

▲▼首爾植物園。（圖／翻攝自首爾植物園臉書專頁）

▲首爾植物園夜晚還有光雕。（圖／翻攝自首爾植物園臉書專頁）

位於首爾龍山區的「殖民地歷史博物館」是韓國國內首間與日帝強佔期相關的博物館，可進一步了解韓國在殖民時期的痕跡及歷史；而「漣川高浪浦口歷史公園 」是重現韓國戰爭前臨津江浦口一帶的歷史之地；從廢墟脫胎換骨成為藝術空間的「八福藝術工廠」、「大邱藝術發展所」以及「壽昌青春公寓」，是個能與藝術家的理念及藝術天分邂逅的地方，也能參觀到各式各樣的展覽及活動。

▲▼回夜水壩生態濕地。（圖／翻攝自韓觀光公社官網）

▲回夜水壩生態濕地。（圖／翻攝自韓觀光公社官網

另外，特定期間開放的「回夜水壩生態濕地 」，今年只在7月19日至8月25日止開放，有如秘密花園的回夜水壩生態濕地 因只在蓮花盛開之際開放參觀而聞名。

關鍵字： 韓國旅遊 南韓旅遊 首爾旅遊 蔚山旅遊

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