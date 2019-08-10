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台灣人獨家！免費送你玩東京三天兩夜　看和太古xteamLab表演

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▲▼日本和太鼓萬華響。（圖／主辦單位提供）

▲日本和太鼓萬華響結合teamLab視覺效果。（圖／主辦單位提供）

記者蔡玟君／綜合報導

你知道日本最知名的現代和太鼓表演「萬華響—MANGEKYO」嗎？該演出團體現在與台灣合作，將在10月免費送台灣人到東京觀賞表演，更附贈台北－東京羽田來回機票、住宿和一日觀光遊程，想去的人可要把握機會，欣賞充滿魄力的鼓聲結合teamLab設計的絢麗光雕的精采表演！

▲▼日本和太鼓萬華響。（圖／主辦單位提供）

▲日本和太鼓萬華響在全球500城市巡演過。（圖／主辦單位提供）

▲▼日本和太鼓萬華響。（圖／主辦單位提供）

▲今年日本和太鼓萬華響與teamLab合作。（圖／主辦單位提供）

「萬華響—MANGEKYO」融合傳統文化與革新藝術，並由日本太鼓界天團「DRUM TAO」進行完美詮釋，目前已在全球26 個國家、500 座城市巡迴演出過，有別於能劇、歌舞伎等日本傳統表演，表演全程無語言障礙，不懂日語也能輕鬆感受萬華響的魅力。此外，今年該團體更與專業光雕投影團隊 teamLab合作，由teamLab操刀視覺效果，完全顛覆和太鼓給人的不起眼、枯燥乏味印象，展現極度絢麗的聽覺與視覺饗宴。

▲▼日本和太鼓萬華響。（圖／主辦單位提供）

▲沉浸式光雕結合日本和太鼓萬華響，讓演出更加夢幻。（圖／主辦單位提供）

此次演出團隊特別舉辦台灣專屬活動，從即日起至8月30日為止，只要到指定網站（點我前往）填寫資料，就有機會免費前往東京玩三天兩夜，內容包括日本機票住宿、免費觀賞萬華響演出，以及東京多樣人氣觀光行程。

▲▼日本和太鼓萬華響。（圖／主辦單位提供）

▲日本和太鼓萬華響演出。（圖／主辦單位提供）

旅客必須注意的是，前往東京時間指定為10月16日至18日，年齡需滿18歲，同時可配合入住指定之飯店，以及配合參加指定之觀光行程者，所有參加行程的同行者於行程期間，需在社群平台發表15篇以上文章，其中5篇為萬華響相關內容。

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關鍵字： 和太鼓 萬華響 teamLab 東京旅遊 日本旅遊 日韓風

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