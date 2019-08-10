力抗谷關溫泉淡季　柯南、鬼太郎驚喜現身跨海救援

▲市政府邀請10位角色扮演Coser，與民眾拍照，期盼為谷關帶來人氣。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府觀光旅遊局與經濟發展局為了刺激谷關溫泉淡季生意，10日提前在暑假舉辦「台中好湯溫泉季」，還特地找來日本鳥取縣鎮縣之寶「柯南、鬼太郎」跨海來台助陣，型男主廚詹姆士也端出清涼爽口的溫泉蛋涼麵，邀請民眾一同品嘗，希望能為谷關帶來人潮。

▲谷關溫泉是國內知名溫泉區。（圖／台中市政府提供）

記者會包括經發局長高禩翔、觀旅局主秘林鴻文、交通部觀光局參山國家風景區管理處副處長曹忠猷、市議員朱元宏、冉齡軒、台中市谷關社區發展協會理事長尹敬倫、台中市直轄市旅館公會理事長余溪湖、國內知名漫畫家謝東霖等人到場參與。

▲市政府找來柯南、鬼太郎跨海助陣，希望為谷關帶來人氣。（圖／台中市政府提供）

林鴻文指出，今年「台中好湯溫泉季」提前舉辦，希望吸引更多民眾在夏日造訪泡湯，賞遊千年五葉松，挑戰谷關七雄登山步道，品嘗鱘龍魚、原住民風味餐等美味溫泉料理，更特別的是，請來日本鳥取縣鎮縣之寶「柯南及鬼太郎」到谷關同樂，將漫畫元素導入溫泉區，為谷關溫泉創造新話題及新亮點。

除了柯南及鬼太郎驚喜現身之外，現場更邀請10位角色扮演Coser，與民眾拍照留念；型男主廚詹姆士也利用在地食材，烹調美味的溫泉料理，吸引許多媽媽們爭相拍照。

台日10位漫畫家家包括日本漫畫家篠原幸雄、台灣漫畫家謝東霖、葉明軒、洪育府、曾建華、湯翔麟、黃佳莉等人，以及「漫畫王國鳥取國際漫畫比賽IN台中」得獎者蘇哲緯(度緯) 、古怡亭(籠包)、陳珮甄(Ms.David)等，為谷關量身訂製「國內外四格漫畫創作展」，谷關展出結束後，16日將移師台中市政府惠中樓展出。