點評：早午餐控記起來！！！

文、圖／Viviyu旅遊美食世界

相信不多數人來中原商圈，大多是品嚐夜市美食，就算白天也有不少美味餐廳，這次來到這間『大嗑Brunch』早午餐，可深受附近學生族群喜愛店家，就連食尚玩家強力推薦，主要販售各種鐵鍋蛋餅，尤其是招牌充滿創意的蛋餅，份量與美味真會讓人驚嚇到，趕緊介紹當天吃到特色料理給大家。





這間『大嗑Brunch』就在中原商圈中，距離最熱鬧的實踐路相當近，因為在巷弄裡面如開車前往，附近有中原國小的地下停車場。

規劃了調味料專用吧台，可以自行挑選喜愛調味料添加，並沒有多收服務費用，所需要餐具必需自取，用餐後還要自行將桌面收拾乾淨，很環保概念我滿喜歡。這次來是為了校園美食『蔬菜蛋餅』。因為內用座位上擠滿用餐客人，不就好意思朝著大家拍照，只能說內用區空間真的不大。





主餐可以單點也可升級為套餐，A是炸物套餐有雞塊、薯條與20元飲料，B套餐是生菜鮮蔬套餐。





香淳奶茶（M＄25、L＄30）＆無糖豆漿＄20



飲料應該是現成調好，點好餐沒多久就迅速送上，不會太甜或是味道太淡，以這樣銅板價格來說，真是便宜又大碗。

烤肉土司＄60



外觀看起來不起眼烤肉土司，因為小鐵鍋看起來完全不同，用什麼餐具果然很重要。





土司外表烤的很漂亮，看起來格外可口，內容很豐富有起司片、烤肉、煎蛋與生菜，有著濃郁肉汁搭配上生菜，咬下時還滿有層次感。

培根牛肉漢堡＄154



早上起床就覺得超餓的，感覺要吃下一個漢堡才足夠，另外升級成炸物套餐，飲料也一併換奶茶。





這漢堡內容也是超豐富，有起司、漢堡排、火腿、煎蛋與大量生菜，大口咬下令人滿足超過癮。





雞塊與薯條炸的香酥可口，沾上酸甜滋味的番茄醬，最後當然是給小朋友消滅掉。





玉米蔥仔餅＄55



這份蔥仔餅當然是小朋友點的，外表煎的金黃酥脆一副好吃模樣。





蔥仔餅煎的鬆軟酥脆恰到好處，大量玉米混合著起司，香濃的自然甜味瞬間蔓延開來，難怪這樣受到小朋友的喜愛。

薯餅蛋餅＄124



這份蛋餅可是這裡招牌，這樣的份量端上桌真的會被嚇一跳，尤其搭配上鮮蔬套餐更是驚人。





自製的蛋餅皮厚度與薯餅已不分上下，捲在一起這視覺感更是驚人，紮實餅皮結合著酥脆薯餅，散發著香酥脆多層次的口感在其中。





套餐的生菜份量也滿多，沙拉淋在生菜與玉米粒上，清爽滋味瞬間就化解掉蛋餅的油膩感。

花生法國＄35



來這裡點法國土司似乎有點薄弱了些，但是小朋友想吃也是沒辦法事情，滿滿的花生醬混合著煉乳，甜茲茲的香味就相當誘人。





這次到訪共點了五樣餐點，還搭配上四杯冰涼飲料，才花費不到伍佰元的價格，這樣平價美味早午餐，難怪會吸引這附近的大學生再次上門。





吃過『大嗑 Brunch』必能感受到迷人之處，蛋餅不只皮厚好看而已，滿滿真才實料更是吸引人的地方，份量十足且很平價，餐點美味程度很難令人有所挑剔，唯獨飲料部分稍微弱了點而已，介紹給還沒來用餐過的朋友做參考。

大嗑 Brunch



地址：桃園市中壢區弘揚路59號

時間：07：00－14：30

電話：(03)436-1789

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