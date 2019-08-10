360度無遮蔽視野！釜山5個超舒壓看海景點　天空步道讓你漫步藍色海

▲青沙浦墊腳石展望台。（圖／記者胡順惠攝）

記者蔡玟君／綜合報導

釜山是韓國第二大城市，由於這座城市靠海，造就這裡擁有許多賞海的絕佳視角，釜山當地政府也利用此優勢，打造許多賞海觀光景點，以下就整理出5個到釜山必去的看海旅遊地，走上天空步道，宛如漫步藍色大海之上，欣賞眼前無邊際海景，超紓壓！

▲白淺灘文化村。（圖／記者蔡玟君攝）

白淺灘文化村（又譯白險灘文化村，韓文：여울문화마을）

來到釜山可別只去甘川壁畫村，穿過釜山第一座跨海大橋－影島大橋，再行約5至10分鐘車程，就會來到能欣賞美麗海景的白淺灘文化村。

▲白淺灘文化村也有無敵海景視野。（圖／記者蔡玟君攝）

從公車停靠的馬路看去，沿著山坡一路蜿蜒的房屋看起來平凡無奇，但當你穿街走巷，來到海的這一側，再回望，白淺灘文化村真正的美如畫卷般沿著海岸線在你眼前展開，美得讓人屏息。

▲釜山冬柏公園。（圖／韓國觀光公社提供）

▲海雲台沙灘。（圖／記者賴文萱攝）

海雲台、冬柏公園

海雲台是釜山經典欣賞海景景點，這裡的海灘是距離釜山市區最近的沙灘，夏季時這裡像美國邁阿密，有陽光、沙灘與比基尼相伴左右，冬天時這裡有成群海鷗作伴，無邊海景讓人著迷。此外，記得留點時間到一旁冬柏公園的是世峰樓展望台走一趟。從日落到華燈初上，一直到入夜後的萬家燈火，點點城市燈火交織成最美夜景，成為攝影族最愛的拍攝點。

▲釜山B.TONIC咖啡館。（圖／記者蔡玟君攝）

B.TONIC咖啡館

B.TONIC是釜山新興人氣話題咖啡館，咖啡館位於影島釜山郵輪港大樓6、7樓，當電梯門一開，穿透感十足的明亮空間與無敵海景，讓每人都會不禁驚呼出聲，接著不自覺拿起手機、相機拍個不停。

▲旅客可以一邊喝咖啡一邊看海。（圖／記者蔡玟君攝）

B.TONIC咖啡館以白色、Tiffany藍為主色調，6樓空間在三面以大片玻璃窗設計，讓陽光自然灑入，窗外的海港風景就是最美的壁畫，隨著日照變換，每分每秒都能感受截然不同的景觀魅力，成為這裡最大特色之一。

▲松島天空步道。（圖／記者陳羿妏攝）

松島天空步道、海上纜車

松島是釜山4大海水浴場之一，除了在沙灘玩水外，想要欣賞海景，可以透過松島天空步道與松島海上纜車2種方式。全長365公尺的松島天空步道，又名「松島365」，以「龜島」為中繼點，從2015年6月中旬開始開放由龜島至燈塔這段，隔年6月再開放由松島鐵達尼至龜島這一段，沿途可看到海上有可愛的烏龜跳水台、彩繪過的消波塊，讓人欣賞風景之餘，感受到逗趣活潑感。

▲松島海上纜車송도해상케이블카。（圖／記者陳羿妏攝）

走完天空步道的民眾可以至一旁的纜車站，乘坐海上纜車，由高處俯瞰整個釜山海景。原先1964年時松島其實已有海上纜車，但天災的緣故而拆除，在2017年6月時重新開始營運，全長1.62公里的距離，是韓國最長的跨海纜車，海拔最高至68公尺高，沿途可以看到松島海水浴場、岩南沿海步道、松島烤貝村、岩南公園，最後抵達天空花園站。

▲釜山青沙浦墊腳石展望台。（圖／取自海雲台區臉書專頁）

青沙浦墊腳石展望台

青沙浦墊腳石展望台從峭壁延伸出去，長約72.5公尺、高度約20公尺，蜿蜒湛藍的外型跟底下清澈海水相呼應，據了解，當初設計師的設計靈感是來自於守護青沙浦村的青龍。記者到訪時已經是傍晚，海風吹來偏涼，較晚到訪記得帶件外套，不過抬頭看到整片海景，一切都很值得。

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