老K跟美姬是一對熱愛美食的兄妹，會在這裏跟大家分..

點評：我超喜歡吃咖哩飯的：）））

文、圖／老K

最近怎麼一直來南京微風這邊。

本來想吃吃義燉飯的，但沒預約沒位子，就決定吃旁邊的BooGoo Café 布咕咖啡。

他們家生意也是很好，只剩下一樓的位子。

他們家最有名的是咖哩飯，主餐就只有這一頁，不算多，咖哩外帶少50元蠻好的。

後面有飲料跟甜點，決定好了要去一樓的櫃台點餐。

老K點了牛肋條咖哩飯（200元），美姬則點了布咕特製沙拉（160元）＋嫩煎雞腿（40元）

蛋可以選擇全熟或半熟，老K選半熟，但看起來快要熟了。

飯稍硬了一點點，咖哩是日式口味的，甜甜的濃郁度還不錯，牛肋條有咬勁但又不會太硬。整體來說還不錯，價格也蠻平價的，外帶就更便宜啦

美姬她點的沙拉份量就蠻少的，適合小鳥胃的朋友，沙拉醬有四種可以選，美姬選的是油醋醬，生菜吃起來是蠻新鮮的，雞腿也OK，但就是吃不飽，美姬她吃完沒多久就喊餓了。

紅酒燉牛肉飯（200元）、原味熱拿鐵（145元），老K姊比較晚到，我們吃完看她吃，聽老K姊說拿鐵還不錯喝。

紅酒燉牛肉飯老K有吃了一口，紅酒醬的味道還蠻濃的，比老K想的好吃很多，而且不知道為什麼，紅酒燉牛肉飯的飯比咖哩飯多不少。

K的小叮嚀：整體來說飯類的表現都還不錯，沙拉份量太少就不推薦，價格也算平價，難怪生意很好，下次來這附近想吃咖哩飯的話，這家可以試試哦。

BooGoo Café 布咕咖啡

地址：台北市松山區敦化北路120巷19號

電話：02-2718-2285

時間:星期一至星期五12：00－20：00、星期六至星期日11：30－20：00

老K

接力吃下去吧 老K！

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