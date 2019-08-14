美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。 愛吃。愛玩..

點評：召喚麵包控！！！

文、圖／愛比妞

咿吉麵包坊，胖比妞最愛吃麵包了，可以算是一個麵包控！早餐喜歡吃麵包，下午肚子餓也喜歡吃麵包當下午茶，有沒有跟我一樣，是麵包控的朋友啊？咿吉麵包坊收藏在我口袋名單中好久了，也看過許多朋友分享過，這次我終於有機會來嚐嚐了，還約了同事一起團購呢～（上班族的小確幸）這樣我拍照起來也比較豐富啊。

咿吉麵包坊店址位於台南COSTCO好市多周邊的巷子裡，也鄰近大港國小，很適合載完小朋友的媽媽們去買來當點心或是隔天的早餐。雖然開在巷子裡，下午出爐的時段前往購買的客人還不少耶！

咿吉麵包坊麵包出爐的時間大約是下午4點左右，麵包會比較多樣可以選擇，所以不要太早去也不要太晚去，下午4點左右去買最剛好，我發現吐司是店內的人氣商品，客人都一條一條拿，架上很快又空空，現場也可以詢問還有沒有呦～

咿吉麵包坊除了現場選購以外，還可以先預定，每天晚上7點店家都會在粉絲頁上公吿隔天的菜單。

咿吉麵包坊麵包有鹹有甜可以選擇，每種看起來都好誘人喔～不定時的也會推出新產品，麵包選擇很多樣化呢～

這款香緹奶菠我這次也有買，真的是店內人氣商品耶～客人一次都拿好多顆，還好我有先預訂了，等等來開箱口感。

那天取完貨，我就到公園拍照，運動的民眾看到我在拍照，好奇的跑來跟我聊天，結果她說我也都買這家麵包耶！就是一種看到同好的概念。

祈福蛋糕 優惠價65元／個

這款蛋糕吃起來口感綿密細緻，上面還有堅果類添增口感，吃起來有脆脆的感覺，單吃就很涮嘴，也很適合年節拜拜，大大一個盒裝優惠65元挺划算的！建議可以先預訂。

香緹奶菠 單顆原價25，6入裝優惠價120元。

香緹奶菠內餡使用法國鐵塔鮮奶油，這款麵包有2種不同的吃法呦～第一種就是冰在冰箱內冷藏，裡面的鮮奶油餡會有點爆漿的感覺，奶香風味鮮明。第二種吃法我好喜歡，就是整顆冰在冷凍，內餡就會像是冰淇淋般的口感，外皮還是有點酥酥的感覺，我很推薦冰在冷凍，超適合這炎熱的天氣，很好吃～～～而且6入優惠120元，買來送人也很不錯！

我還意外發現第三種吃法！可先冷凍後再烤一下，中間就不會太軟，您可試試哦。

原味可頌＄28元

可頌麵包我也好愛！光看可頌色澤就好吸引我，吃起來有種層層堆疊的多層次口感，酥香酥香，原味無限料也一樣好吃！

奶皇小菠蘿＄18

烤過後的奶皇小菠蘿外層也好香酥，內餡有點鹹甜鹹甜的風味，下午茶來一顆嘟嘟好～

日式柔軟吐司 一條（可切8片）90 元 ／半條45元

吐司也是咿吉麵包坊店內的人氣商品之一，預定區也有許多人訂購吐司，雖然是白吐司，我們都覺得單吃就好吃！有的奶油的微微鹹香，吐司口感好軟呀！也很適合抹上自己喜愛的果醬。

芒果寶盒 單盒優惠價65元，2盒優惠價100元、盒泥香芋優惠價$60／盒

這兩款我也常常看到有人分享，這次去當然也不放過！夏日限定的芒果口味有著芒果的香甜，下層搭配上布丁及蛋糕，香甜的滋味吃完一盒好滿足！芋泥的我同事也很喜歡，芋泥香與布丁也超搭！喜歡吃麵包的朋友，可以試試咿吉麵包坊，我覺得用料都還蠻實在，麵包每天新鮮出爐！

咿吉麵包坊

地址：台南市北區大和路226號

電話：06 358 0797

時間：14：00－22：00（週六、日公休）

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。

愛吃。愛玩。愛比妞。

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