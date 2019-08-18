點評：我想喝~~~~

文、圖／虎麗笑嗨嗨

丹醇研選來自屏東萬丹崙頂牧場，老闆返鄉後接手酪農產業，提供牧場直送的小農鮮乳，搭配親自嚴選的台灣在地優質食材製作奶類飲品，完全滿足奶製品控的吃貨味蕾。虎麗很愛濃醇的丹醇鮮乳加芋頭，綿密滑順的芋泥入口即化，加上清香不膩的鮮乳奶味，每一口都很有飽足感～

愛咀嚼的話推薦選擇手工黑糖珍珠鮮乳，每一顆珍珠都是老闆手工製作，並且加入黑糖增添風味，融合牛奶非常溫潤香醇，不過這款每日限量供應，想喝的話手腳要快一點哦（笑）。不想加料可以點紅茶拿鐵，選用南投蜜香紅茶調製，喝得到清新茶香和奶味，搭配自熬蔗糖很爽口！（牧場的牛隻皆會配戴計步器及電子耳標，可以透過無線設備連線至荷蘭的健康管理系統，全天監測牛牛的採食、反芻、活動量和休息狀態，較能生產出自然濃醇的牛奶，愛喝奶的話也可購買瓶裝鮮乳哦～）

牧場直送小農鮮乳





▲丹醇研選除了提供特調乳製飲品，還有販售整瓶鮮乳、手工優格，滿足奶製品控們～

人氣鮮乳飲品





▲丹醇鮮乳+芋頭L杯65元

這杯是芋頭控虎麗很愛的飲品，老闆特別挑選高品質芋頭，自家手工煮製芋泥，還會多一道壓綿的工序，口感綿密不會有顆粒感，入口瞬間就化開～融合鮮乳的淡雅奶香很滑順，雖然是固定甜度但喝起來不太甜膩，每一口都充滿芋頭香氣。

▲芋泥的量給得很有誠意，搭配鮮乳頗有飽足感。

▲丹醇鮮乳+手工黑糖珍珠L杯70元

喜歡咬咬的推薦手工黑糖珍珠鮮乳，黑糖珍珠也是老闆手工製作，特別加入黑糖增添糖香風味，堅持不添加防腐劑吃得比較安心，不過由於製程較繁複，每天限量供應哦！

▲手工製作的黑糖珍珠軟嫩微Q，搭配黑糖鮮奶充滿濃郁香醇的滋味，這杯有著超濃郁的黑糖香！

▲丹醇鮮乳+紅豆L杯65元

這個是選用萬丹紅豆製作，一樣自家烹煮不使用現成品，紅豆煮到軟綿帶點顆粒的Q嫩咬感，份量給很多，滿滿一杯萬丹崙頂牧場鮮乳，喝起來甜度不會太高，當代餐蠻OK的～

▲飲用之前記得先攪拌搖勻，讓紅豆泥和鮮乳融合在一起，才能享用到完整豆香風味。

▲紅茶拿鐵60元

不想加料的話推薦必喝紅茶拿鐵，老闆堅持嚴選南投蜜香紅茶，搭配鮮乳帶出清新茶味和奶香，加入自熬的蔗糖提升風味，喝起來非常融合滑順～虎麗選擇全糖甜度也不會覺得膩口！

果茶飲品





▲檸檬百香綠55元

丹醇研選還有提供清爽的果茶系列，檸檬百香這杯有豐富的酸度，搭配綠茶帶點淡雅茶香，會愈喝愈涮嘴！還有加入新鮮百香果肉多了咬感，蠻適合愛喝酸的咀嚼控～

丹醇鮮乳／優格





▲購買10瓶鮮乳預售卡 特惠價930元，即贈環保飲料杯提袋一個。（數量有限送完為止）

▲丹醇鮮乳98元／瓶

▲丹醇研選原味優格 單入55元／四入一組200元。

▲購買30瓶鮮乳預售卡特惠價2700元，即贈保冷袋一個。（數量有限送完為止）

菜單MENU





▲丹醇研選門市外觀。

丹醇研選 澄清店

地址：高雄市三民區澄清路693號

時間：週一至週日 10：00－21：00

電話：07-3819636

虎麗笑嗨嗨

生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。

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