Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親..

點評：下次去大溪順便去！

文、圖／滿分的旅遊札記

桃園大溪賞景用餐好去處豆麥私房菜，豆麥私房菜位於熱鬧的台7線上，入園免門票。開車路過就能望見一整片唯美的綠意埤塘，豆麥埤塘湖水碧綠，彷彿來到大自然的森林秘境，漫遊埤塘，還能欣賞白鷺鷥在湖畔上展翅飛舞，看到成群結隊的白鷺鷥覓食飛翔，真的超壯觀，豆麥私房菜除了提供精緻私房料理和多人合菜外，來訪的旅人，也可到閣樓咖啡廳賞景下午茶唷！走跳桃園，再搭配滿分的大溪一日遊更充實呀。

豆麥私房菜➤大溪老茶廠➤丸山咖啡➤角板山公園

桃園大溪一直是旅人假期休閒的好去處，週末滿分來去復興鄉的丸山咖啡坐坐，準備離開時，意外在台7線上看到一處唯美的埤塘，想要賞湖景的滿分，立馬叫Kevin停下車來。

原來這裡是大溪的一處餐廳-豆麥私房菜，入園免收門票，還提供免費停車場唷。滿分發現當天不少旅人都開車入園

也有騎自行車的朋友，特別來這裡用餐。

最愛走大自然美景的滿分，興奮的跑向埤塘，豆麥私房菜的戶外埤塘真的超級美的啦，夢幻的湖光山色，令人忍不住停下腳步。

豆麥私房菜的秘境埤塘不僅夢幻忘憂，仔細欣賞，你會發現埤塘對面的樹梢上都是白鷺鷥，數以百計的白鷺鷥把豆麥埤塘當作自己的棲息地。

白鷺鷥好亮眼，成群結隊在樹梢上唱合奏曲，不時還會看到白鷺鷥覓食玩樂、展翅飛舞，每一刻自然的畫面，滿分都覺得好美好生動。

豆麥私房菜戶外湖畔旁，還特別設計了盪鞦韆，讓旅人來訪，不僅能賞景，還可以取景美拍，愛拍照的滿分，也想和滿片的白鷺鷥一起同框入鏡，可惜白鷺鷥飛的太高太遠，滿分也僅能意會啦。

被這片大自然美景給吸引的滿分，當天還被埤塘邊的鵝群們帶領散步，豆麥私房菜的豆麥埤塘美到讓人不想離開，當天也很多旅人，特別來這裡休閒漫步。

在豆麥私房菜戶外玩拍的差不多，滿分也好奇豆麥私房菜裡賣什麼菜色。哇！！沒想到當天餐廳裡也是人客滿座呀，豆麥私房菜提供豐富多樣化的私房料理，來訪用餐可以單點，也有多人合菜唷，不過人潮踴躍，建議來訪用餐要事先預約嘿。多人合菜價格大約落在＄3500－＄3800。

豆麥私房菜|2樓咖啡廳－嘴角沾糖的女人

由於滿分和Kevin來訪時，已經吃飽了，聽說豆麥私房菜二樓是午茶咖啡館，滿分就決定來這裡小坐下午茶啦，豆麥私房菜的二樓空間佈置的好美好愜意，比起一樓喧鬧的用餐環境，二樓舒服多了。

二樓咖啡廳名為嘴角沾糖的女人，入館用餐每人低消只要$80元。滿分覺得不貴，點杯飲料就能滿足低消，嘴角沾糖的女人提供的飲品茶點也不少，有咖啡、拿鐵、蛋糕、果汁及甜品等，朋友們可自行選擇坐位，畫單結帳即可唷。

抹茶拿鐵＄130、檸檬紅茶＄80

滿分當天點了一杯抹茶拿鐵，Kevin簡單點了一杯檸檬紅茶，兩杯飲品的味道都不錯喝，服務老闆的態度也非常親切，和滿分聊了一下豆麥埤塘的美景，咖啡廳是今年5月才正式開幕滴，每到夏天，白鷺鷥都會來這裡棲息，一整片的大自然美景，真的好療癒呀。

雖說豆麥私房菜園區景緻幽美，但來到森林大自然，不免有蚊蠅出沒，店裡還貼心提供防蚊區讓旅人防護呢。

滿分當天在豆麥私房菜午茶，雖說沒有待太久，但~豆麥私房菜的埤塘卻讓滿分印象非常深刻，好美的白鷺鷥巢穴秘境，湖光山色令人賞心悅目，也相信是因為豆麥私房菜的埤塘生態整理的很棒，這才會讓白鷺鷥們每年都來這裡棲息玩樂吧，豆麥私房菜不僅僅是間餐廳，也是座觀景秘境，滿分推薦玩樂大溪，也可順遊豆麥私房菜走走唷。

豆麥私房菜



地址：桃園市大溪區復興路二段650號

時間：10：00－20：00

電話：03 382 5716

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！

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