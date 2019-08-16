哈根達斯任你吃！基隆燒烤吃到飽　牛舌、天使紅蝦通通有

點評：太過癮了吧：））））

文、圖／尼豪

夏天到了，最暢快的莫過於跟朋友一起大口吃肉，喝著冰涼的飲料，而每次想要吃燒肉，我跟朋友都會挑間吃到飽的燒肉來吃個過癮，原因就是菜色選擇豐富，今天來到這間月桂燒肉，肉品跟海鮮的表現都可圈可點，最近還有推出新菜色，超大隻的肥美天使紅蝦也能無限吃到飽。周一到周四還有麒麟Bar啤酒暢飲，餐後還有最有名的哈根達斯冰淇淋無限享用，來到基隆除了吃海產，大啖燒肉也是個絕佳選擇唷。

月桂燒肉位在基隆市仁愛區愛二路57號，鄰近基隆港、基隆廟口，開車前來的話，附近有東岸廣場停車場可停車，相當方便。

月桂燒肉店內的用餐區座位還不少，整間店有六七十個座位，辦活動聚會也很適合，桌椅全部都是以4～6人的方桌為主，相當方便朋友們用餐聊天。

附上菜單給大家參考，月桂提供的是吃到飽的方式，除了單點區之外，全部都是無限享用，牛豬雞羊、蔬菜海鮮等應有盡有，通通都是現點現切送上桌。

炎熱的夏天，點好想吃的菜色之後，先到自助區拿個飲料來消暑一下。

冷飲的部分有提供可口可樂家族的碳酸飲料，以及美粒果果汁、楊桃汁與乳酸飲料，吃燒肉配個汽水當然是最棒的享受啦！

熱飲則是有咖啡、阿華田以及熱茶等，可以飯後來一杯，清爽解膩。

想要跟朋友小酌一下，月桂也有提供酒類，不過不是暢飲，是採單點的方式，自備酒類則是開瓶費200元。

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月桂燒肉吃到飽採用的是炭火燒肉，比起有些店家是用瓦斯爐烤肉，吃起來的香氣就是不同，我個人比較愛炭烤，加上這邊排煙設計不錯，就算全店都炭烤，也不會煙霧瀰漫，吃得很舒服。

愛吃牛肉的我，當然就先從牛開始下手，這一盤牛肉種類超豐富，牛五花、安格斯嫩肩、霜降牛、沙朗牛一應俱全，光是看這肉盤心情就超好，準備大快朵頤啦。

首先品嘗的是牛五花，每次吃燒肉，牛五花都是我必吃的肉品，原因無他，就是油花超豐富，吃起來香氣迷人，現場也有服務人員，如果食材不知道怎麼烤，也可以請他們服務示範一下。

看這牛肉一放上烤網，煙跟香氣就整個衝出來，搭配滋滋的聲音，光是想到就讓人流口水，除了牛五花外我也很推薦嚴選霜降牛，而如果喜歡比較瘦的話，可以選擇沙朗牛唷。

來月桂燒肉吃不膩的原因之一，除了肉品選擇多之外，調味料也非常豐富，各種不同的粉可以選擇，最簡單也好吃的方法，就是他們家的自製醬料，加上微甜的醬油，好吃又涮嘴，讓人一片接一片。

覺得單吃肉容易膩的話，喜愛韓式吃法的話，也可用包肉生菜、泡菜與洋蔥等搭著享用，一口塞進口中相當滿足，清爽不膩口。

月桂燒肉雖然是吃到飽，但服務上也相當周到，一段時間服務人員就會來換烤網，避免吃到焦黑的肉，十分貼心。

而喜愛軟嫩口感的話，暑期活動推出的菲力牛，就是必吃的菜色，雖然菲力牛油花較少，香氣不如五花牛，但軟嫩程度真的沒話說。

牛舌的部分則是一人限定兩片，月桂的牛舌給得算是相當大片，高溫燒烤之後，夾上蔥花就可享用，彈牙爽脆的口感，吃完覺得意猶未盡。





吃完牛肉中場休息，先來的海鮮等等再吃肉，超豐盛的海鮮盤，一上桌我們都眼睛一亮。

喜歡吃蝦的話，來到月桂燒肉，就更不能錯過他們家的蝦子，現在全新推出的天使紅蝦無限吃到飽，SIZE就是比起一般白蝦大上不少，獨特的甜味，一吃就讓人印象深刻。

扇貝、小卷、魚下巴、秋刀魚，每一款海鮮都是新鮮度百分百，扇貝吃起來完全無腥味，魚下巴則是相當軟嫩，高溫燒烤後香氣逼人，小卷紮實彈牙，不用調味就非常鮮美。

吃完海鮮接著進攻豬肉的部分，豬肉盤豐盛程度完全跟牛肉盤不相上下，豬五花、培根、梅花、霜降、松阪豬，各種部位全部都一次到齊。

松阪豬口感相當彈牙爽脆，簡單燒烤後，加上些椒鹽就非常美味，我個人相當喜歡。

豬梅花則是除了沾醬料之外，還可以搭配洋蔥享用，洋蔥的甜恰好與豬肉香氣結合，完全不違和。

而吃燒烤，最受歡迎的豬肉，當然就非豬五花莫屬啦，一上烤網，那個迷人的香氣就讓人食指大動，跟生菜、泡菜包在一起更是絕配。

想要來點不同口味，或者要填飽肚子的話，也有蔬菜餅皮可以點，稍微烤過的餅皮，包上幾片熱騰騰的烤肉，相當有嚼勁。

以往吃到帶骨羊小排，都會覺得比較偏硬，月桂的羊小排不會，輕鬆就可以咀嚼，而且羊肉的羶味不重，不愛吃羊的也可接受。

櫻桃鴨則是一般燒肉吃到飽比較少見的，想不到櫻桃鴨除了做烤鴨，薄片燒烤也不錯吃，肉汁相當豐富，口感鮮甜。

蛤蠣絲瓜、奶油金針，吃了滿滿的肉，當然也要來點清爽的蔬菜跟湯品，特別是蛤蠣絲瓜我覺得相當清甜，喝完了還加點了一份呢。

地瓜起司看起來雖然不是非常誘人，但是吃一口就知道，滋味真的沒話說，綿密的地瓜與迷人的起司香氣，非常值得一嘗。

每次吃燒肉結尾必吃的日式年糕，經過炭烤後膨脹，表面變得酥脆內部綿密，沾上煉乳花生粉就是完美的組合。

最後餐後還有哈根達斯冰淇淋無限享用，以往在吃到飽燒肉店，哈根算是比較少見，當然要來個幾球囉，替這餐畫下完美句點囉！

月桂燒肉吃到飽

地址：200基隆市仁愛區愛二路57號

時間： 11：30－23：00

電話：02 2426 002

關於尼豪

由於本身喜愛美食以及旅遊，從三年前開始經營部落格紀錄自己的旅程，足跡除了遍佈台灣各地，發掘台灣在地之美外，也把握時間與機會到國外走走，目標希望可以走遍世界，並且用相機把世界各地的美帶給我的讀者。

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