點評：尋找米糕控的同伴一起去（揮手！！！）

文、圖／NINI AND BLUE 玩樂食記

彰化員林美食小吃推薦，排隊美食 正老牌謝米糕。妮妮布魯不知道這家 正老牌謝米糕 是不是原本在員林第一市場民生店搬過來的，更不清楚它跟中山路已歇業的謝米糕有何關係，一開始會注意到這家謝米糕是路過時看到這人潮實在不少阿～大熱天的正中午，願意流汗等待的店肯定有他被支持的原因，所以我們先在這用午餐後才繼續走去我們原本要去的咖啡館。正老牌謝米糕 菜單Menu在文內。

我們原本要去附近的咖啡館摩露啡，步行到路口時發現有家店好多人喔，走過來一看才知道是正老牌謝米糕。

熱騰騰的米飯冒著誘人香氣，老阿伯手中的燒肉切個不停無間斷，再加上許多排隊人潮，可都是穿著夾腳拖、居家服，還有安全帽和口罩來不及脫下，急忙忙就趕快去櫃台點餐結帳的，看起來可不是遊客在吃僅靠名氣的店。既然如此，我們更要來看看味道如何。

店內用餐區是有冷氣的，位子不算很多，很快就客滿，不過很多人都是外帶回家。

正老牌謝米糕 菜單Menu

當天打卡的時候，在員林長大的朋友說謝米糕還在嗎？不是聽說已經收了？！其實，以單純的消費者來說，我們不懂其中緣由，只知很多人在吃，所以我們也想試試為何這麼多人喜歡，但看到很多小菜似乎不錯吃，所以兩個人不小心又點太多。

米糕（小）＄25

建議大人至少點中份量以上。

如果是只來這吃正餐，這小碗米糕真的是很小，可能只能塞牙縫解饞。

肉燥香氣很濃、肥肉也不少，有加入大量的油蔥酥，正是經典好味道，吃的時候可配點小黃瓜薄片解膩。

員林米糕不是筒仔米糕那種，而是白白的糯米蒸熟後淋肉燥，雖然這種的米高也不錯吃，但個人更愛先炒過香料再蒸的那種。

香腸＄30

大概是一條香腸的份量，不是常見的那種帶甜味香腸，而是有著特殊酒味。

燒肉（中）＄60

看到阿伯在切時就很想吃，而且還有人專程只來外帶燒肉回家，可見這燒肉好吃的讓人只為它而來。

菊花肉（小）＄30

有點燒肉、香腸，所以菊花肉選小份，乍聽菊花肉還以為是豬屁股肉，其實是豬的臉頰肉、嘴邊肉喔！只是因為煮完後的花紋像菊花，所以，以後可以安心的吃。

跟吃便當相比，在謝米糕想吃飽不見得比較省，但是在地居民很願意排隊外帶，看來還是很合在地人的口味喔！我們沒吃過最原始的謝米糕老店應該是甚麼味道，不過這次吃到的燒肉、菊花肉真的很好吃!如果不用等太久的話，可以來試試看喔～

正老牌謝米糕

地址：彰化縣員林市忠孝街98號

電話：04-8359936

時間：11：00～18：00

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