颱風遠離！北部3處「忘憂森林、秘境瀑布」躲進天然冷氣房

▲雲森瀑布名氣不如滿月圓高，成為私房避暑勝地。（圖／網友ning.yeh提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

記者彭懷玉／綜合報導

颱風遠離，天氣又開始悶熱起來，在芬多精滿溢的森林中避暑、深呼吸，重新為身心靈注入活水吧！《ETtoday新聞雲》推薦北台灣3處「天然冷氣房」，經過園區善後和全面性檢視，新竹林管處管轄的內洞、滿月圓將於今（10）下午1點重新開園，來當一天森林仙子，享受逍遙仲夏時光。

▲雲森瀑布是2011年陳綺貞拍攝爽健美茶廣告取景地。（圖／網友doris022559提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

1.雲森瀑布

位在新北市三峽熊空地區的「雲森瀑布」，是2011年陳綺貞拍攝爽健美茶廣告取景地，名氣不如滿月圓高，卻能避開人群，享受遁入山林的靜謐，是瀑布愛好者口耳相傳的避暑勝地。

「雲森瀑布」讓人聯想到雲森不知處的意境，實景也跟名字搭調，取名是源自於雲心、森山兩座瀑布，也有人加進姊妹瀑布合稱「雲森三瀑」。步行約40分鐘，10多公尺高的「雲心瀑布」就在眼前，充沛的水量如同細長涓絲從天而降，水潭清澈見底，周遭相當多大石頭可以坐著觀瀑，配上瀑布奔騰入潭的音效，讓人不由自主在這座大自然寶庫中。

▲內洞國家森林遊樂區距新店約50分鐘，是一座依山傍水的蕨類樂園。（圖／林務局提供）

2.內洞森林遊樂區

內洞國家森林遊樂區距新店約50分鐘，是一座依山傍水的蕨類樂園，睽違3年，終於在去年9月15日重新開放，園內打造1公里長的觀瀑無障礙步道，全程平緩無坡，沿途可欣賞南勢溪流域和豐富的生態景觀，約半小時即可抵達樂水橋，感受內洞瀑布的清涼壯觀。

新竹林區管理處內洞、滿月圓、東眼山國家森林遊樂區、拉拉山巨木區及烏來台車，將於今（10日）早上完成全面性的檢視，預計下午1時恢復營運。

▲馬武督探索森林林木參天，起霧時，濃厚嵐氣飄散周圍，隨手都可拍出戲劇性十足的照片。（圖／網友ling.1203提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

3.馬武督探索森林

新竹關西的「馬武督探索森林」林木參天，起霧時，濃厚嵐氣飄散周圍，隨手都可拍出戲劇性十足的照片，情境與忘憂森林極為相似，近來也成新人拍婚紗的熱點。

▲直衝天際的人造柳杉木是這裡最大主角，茂密的林木配上光影從隙縫灑落，構成令人著迷的畫面。（圖／IG@ken7812提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）



馬武督探索森林未受高度開發，直衝天際的人造柳杉木是這裡最大主角，茂密的林木配上光影從隙縫灑落，構成令人著迷的畫面，由於森林山區佔地相當廣，繞完一大圈約2至3個小時，建議自備糧食與水會比較方便。