點評：最喜歡宵夜時間去雞排店光顧了：）））

文、圖／影子

大家喜歡吃雞排鹹酥雞，我們也是。同好最近新開了阿力香雞排店，我們跑來捧場吃看看。就我所知阿力香雞排是南部連鎖品牌，南部有不少分店，同好的店是開在陽明路上，這條路相當熱鬧，小吃也很多。

我有注意到，這些食材都整齊排列在冰櫃裡，不僅衛生，也給消費者留下好印象。算一算裡面大概有多達五十多種品項可以挑，內容相當豐富。

當初會選擇賣鹹酥雞，除了老闆自己喜歡吃美食，特別是炸物，另一個原因是因為自己創業工時彈性，可以和太太二人一起經營，並照顧小朋友，對他們來說是最好的選擇。

各個食材價格公開透明化，內部也有用餐桌椅，但沒有冷氣。

點餐方式，不是傳統拿籃子自己夾，而是填單方式，點菜單在門口左側黃色架子上。

菜單除了價格外，還有口味的選擇。

店家會根據客人點餐，這樣一份一份分裝處理。

老闆在處理炸物時，非常細心，光是炸粉，還有分不同食材使用。

再根據每個食材油炸時間，分批放進去油炸。

滋滋作響的油炸聲，很吸引人，但對老闆來說可是又愛又恨，油炸會因食材含水份而產生油爆，手臂上都有大大小小燙傷痕跡，相當辛苦。

炸物經過油炸完成之後，送入脫油機，把多餘殘留油給甩掉，再經過調味、包裝就完成。

若朋友來家裡聚會，這樣一桌炸物，可以給四～五人一起享用，這裡有二塊雞排，有沾粉雞排和沒有裹粉雞排，我最愛的銀絲卷有二種口味，甜的是加了煉乳，鹹的是胡椒口味。

杏鮑菇影子很推薦，雖然是沾粉油炸，但裡面還是保有多汁口感，炸功了得，令人驚豔。

不沾粉的雞排，本身有醃入味，表面油炸色澤較深，口味還不錯。

我們比較習慣吃有沾粉的雞排，這雞排份量還蠻大的，撒的是胡椒鹽。

酥脆的外皮，裡面的雞肉多汁軟嫩，和不沾粉雞排來比較，我比較偏愛沾粉雞排。

左邊的手工香菇芋條也是值得推薦，炸起來味道很香又有芋頭香氣；隔壁的是芋丸。

芋丸裡面有包芋泥、蛋黃、和麻糬，吃起來會軟Q口感。

左邊是美式脆薯，又邊地瓜薯條，現場吃到地瓜薯條，對它的外酥脆內鬆軟印象深刻，還跑去問了老闆，原來裹粉裡有起司粉，吃起來才會這麼酥脆，重點是冷了口感還是酥的。

我們選的口味是梅甘粉口味，地瓜本身品質還不錯，香甜柔軟，加上外皮酥脆，也是被我列為必點的品項之一。

敢吃雞皮的朋友，雞皮必點，炸得好酥脆，彷彿在吃餅乾一樣。

九層塔花枝，最近我們很喜歡吃這個，不管是買鹹酥雞或是買滷味，都會點這一道。

其他像是台中甜不辣、白片黑輪、三角骨、起司棒、鹹酥雞、魷魚，也都是店家熱門品項。基本上會附九層塔和蒜頭，單子上面可以做勾選。

店家有提供內用區，不過天氣炎熱，大家都以外帶居多，這是外帶盒給大家看一下。

店門口外觀↑

鹹酥雞可以說是大家從小吃到大的小吃，老闆為了讓炸物呈現最完美口感，花了不少心力處理食材和炸粉，這點給予肯定。若住附近的朋友，也是愛吃雞排或鹹酥雞，不妨來吃看看唷。

阿力香雞排陽明店

地址：高雄市三民區陽明路243號

電話：0916-681489

時間：16：00～24：00

高雄食記大冒險部落格 高雄美食同好會FB粉絲團