隱藏版美味粵式燒臘琵琶鴨與金錢雞　台灣甘牌燒味也吃得到



▲因為外形像琵琶而得名的琵琶鴨。



記者黃士原／台北報導、攝影

連4年拿到米其林一星的甘牌燒鵝插旗台灣以「甘牌燒味」跟大家見面，除了燒鴨、叉燒、油雞、燒肉及化皮乳豬之外，8月再新推出甘牌燒鵝的知名菜色「琵琶鴨」與「蜜汁金錢雞」。

因為外形像琵琶而得名的琵琶鴨，結合深井燒鵝的做法，經過秘製香料填充及獨門醬汁醃製再風乾8小時，加上23年的陳皮燻烤45分鐘，散發迷人的陳皮橘香，上菜前淋油覆炸使得色澤金紅、鴨肉飄香，可搭配甘牌特製「醋蘸醬」。





▲琵琶鴨。

蜜汁金錢雞則是一道老式粵菜燒臘，先以砂糖醃製豬肥膏，令肥油滲出，雞肝及柳脢分別用叉燒熟醬醃製。雞肝、冰肉、瘦肉叉燒、荸薺四層疊加，雖然菜名中有「雞」、但實則無雞。





▲蜜汁金錢雞。

雖然燒鴨、叉燒、油雞、燒肉及化皮乳豬都吃到，但可惜的是因為在台灣找不到跟香港一樣品質的鵝，無法做出好品質的燒鵝，因此先不提供燒鵝，所以店名則暫時以「甘牌燒味」跟大家見面，等到找到好鵝、可以供應燒鵝時，就會再改為「甘牌燒鵝」。





▲滷水鴨。





▲伊比利豬叉燒。

雖然吃不到燒鵝，但甘牌燒鵝仍是米其林一星餐廳，其他燒味表現也水準之上，不管是燒鴨、叉燒、油雞、燒肉，還是化皮乳豬都值得一吃。甘牌燒鴨用的是宜蘭櫻桃鴨，前置作業用的醃料則是從新加坡總部進口，以維持同樣的味道與水準，風乾一夜之後，再放進被黃群生稱之「太空爐」的特製烤爐中燒烤。