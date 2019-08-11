羅馬又一禁！觀光客禁坐「西班牙階梯」　違者罰15000台幣

▲西班牙階梯。（示意圖／達志影像）

文／麗塔

近來，幾乎每個月都出現義大利觀光新規的新聞。最新的規定來自羅馬，現在觀光客不再被允許坐在著名景點「西班牙階梯」（Spanish Steps）上面吃東西或是逗留，違者將被罰款。

根據孤獨星球網站，西班牙階梯興建於1723到1726年之間，總共有135階，大理石石階經常是時尚秀的背景，不僅如此，也是1953年電影羅馬假期重要的場景。這個義大利重要的地標，當然到此一遊的人不會錯過在此拍照。它也連接兩個廣場：西班牙廣場（piazza di spagna）和聖三一教堂廣場（Piazza Trinità dei Monti），認真來說，西班牙階梯對旅客更像是一個集合點。

過去幾年，羅馬政府一直希望旅客不要在階梯上面逗留太久，例如在上面吃東西或是閒晃，但是都沒有嚴格執行。但是本月開始，隨著政府的新規上路，包括歷史古蹟前不准露營、不准坐下，西班牙階梯這個地點理所當然成為警方執法的重點。除此之外，旅客也不可以在此使用有輪子的行李廂以及折疊椅等等，來保護這個世界遺產。違者，將會被處最高400歐元（12000台幣）罰款。

2016年，在義大利珠寶品牌寶格麗的資助下，西班牙階梯經過一次整修，耗資150萬歐元。總共動用了80名修復師以及手工藝師傅來整理這個景點，因為過去人們的遺產保護觀念薄弱，人們在上面塗口香糖、丟棄菸蒂、甚至塗抹紅酒在上面，使它飽受破壞。

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