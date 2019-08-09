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下車1秒就到！嵐山最美夜景「友禪光林隧道」　感受京都雅致醍醐味

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▲▼京都,嵐山,嵐山站,嵐電,京福嵐電,嵐山溫泉,路面電車,嵐山足湯,友禪的光林。（圖／記者蔡玟君攝）

▲京都嵐電嵐山站足湯與友禪的光林。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

來到京都嵐山，賞夜景可別只看渡月橋、竹林小徑。位於嵐山主要街道上的嵐電「嵐山站」內，就利用600支各色友禪圖紋的圓柱裝飾成絕美「友禪之森」，點綴在車站周圍，尤其夜晚點燈後更加浪漫，是來到嵐山必拍夜景。

▲▼京都,嵐山,嵐山站,嵐電,京福嵐電,嵐山溫泉,路面電車,嵐山足湯,友禪的光林。（圖／記者蔡玟君攝）

▲友禪的光林隧道。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼京都嵐電嵐山站友禪光林。（圖／京都市台灣推廣事務所提供）

▲京都嵐電嵐山站友禪光林。（圖／京都市台灣推廣事務所提供）

由國際設計師森田 恭通先生，以希望車站空間能籠罩在柔和、色彩鮮明的美麗光芒中風景的設計理念完成的作品---「友禪的光林」，亦有「和服森林」之稱。是以一種真心款待的誠意，讓初次造訪的旅客、或每天使用車站的乘客，對每天從嵐山站開始懷著雀躍的心情，漫步其中，感受濃厚的日本風情，週遭的氛圍也變得柔和起來。

▲▼京都嵐電嵐山站友禪光林。（圖／京都市台灣推廣事務所提供）

▲友禪光林在夜晚更加夢幻。（圖／京都市台灣推廣事務所提供）

除了白天可以欣賞友禪交織出的美麗風景，夜間的夢幻點燈，更不容錯過！圓柱內接裝的LED燈，太陽西下後，嵐山車站將其全部點亮，籠罩在唯美光芒之下的友禪的光林，展現出完全不同的風貌，美的令人驚艷。

▲▼京都,嵐山,嵐山站,嵐電,京福嵐電,嵐山溫泉,路面電車,嵐山足湯,友禪的光林。（圖／記者蔡玟君攝）

▲嵐山站足湯。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼京都嵐電嵐山站友禪光林。（圖／京都市台灣推廣事務所提供）

▲京都嵐電嵐山站友禪光林白天樣貌。（圖／京都市台灣推廣事務所提供）

在友禪之森旁，還有一座小型足湯，讓旅客在走完一整天後能在這裡泡腳放鬆，當冬天來臨，熱氣騰騰的泉水更加療癒身心，成為京都最有特色的車站之一。

「友禪的光林」夜間點燈活動
時間：日落後~21:00 （部分區域為日落後~23:00）
地址：京都市右京區嵯峨天龍寺造路町35-28
交通路線：嵐電「嵐山」下車，即可看到

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