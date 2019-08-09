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颱風天也要衝去！台中卡娜赫拉扭扭世界快閃店萌萌開幕

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▲期間限定店卡娜赫拉的扭扭世界。（圖／取自《期間限定店卡娜赫拉的扭扭世界》臉書專頁）

▲期間限定店台中卡娜赫拉的扭扭世界9日登場。（圖／取自《期間限定店卡娜赫拉的扭扭世界》臉書專頁）

記者陳涵茵／綜合報導

療癒的卡娜赫拉登陸台中！「卡娜赫拉的扭扭世界」快閃商店於今（9日）正式登場，3.9公尺高的巨型扭蛋機還沒登場就造成話題，雖開幕日碰上利奇馬颱風攪局，還是有許多民眾冒著風雨排隊，卡娜赫拉萌魅力果然無法擋。

卡娜赫拉的扭扭世界快閃商店於8月9日至9月22日於台中草悟廣場登場，開幕日從下午四點開放民眾入場，遊客雨中排隊就為了搶先卡位萌萌扭蛋機，前首三日8月9日至8月11日現場備有卡娜赫拉玻尿酸氣泡飲免費試飲，每日限量240瓶。

卡娜赫拉的扭扭世界期間限定店不僅有3.9公尺高的巨型扭蛋機，粉嫩的巨大P助與粉紅兔兔牆面超好拍，絕對是下一波攻佔IG版面的熱門打卡點，每週五、六、日打卡還可獲每日限量好禮。

▲台中卡娜赫拉。（圖／翻攝自IG《kanaheis_niu_niu_world》）

▲碰上颱風日卡娜赫拉人偶見面會延期。（圖／翻攝自IG《kanaheis_niu_niu_world》）

因台中市政府9日並未宣告放颱風假，開幕日如期舉行，不過因天候不佳卡娜赫拉人偶見面會則延期改至8月11日，下午2點開始發號碼牌，提醒粉絲們別撲空。
 

＊卡娜赫拉的扭扭世界台中期間限定店
地點：台中草悟廣場 (台中市西區英才路534號)
日期：8/10(六)～9/22(日)
時間：12:00 - 21:00 (最後排隊進場時間20:30)

關鍵字： 台中旅遊 卡娜赫拉的扭扭世界

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