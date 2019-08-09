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土耳其大叔手機鈴聲竟是《七里香》！關鍵原因曝...網笑翻

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 ▲滑手機,電話響。（圖／取自免費圖庫Pixabay）
▲旅遊達人揭曉土耳其人將鈴聲設定為台灣流行歌曲的背後原因，讓網友笑翻。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周姈姈／綜合報導

「雨下整夜，我的愛就像雨水，院子落葉，跟我的思念厚厚一疊」這是周杰倫《七里香》中的一句歌詞，相信這首歌現在也是許多人的歌單精選，但你知道嗎？就連土耳其人的手機鈴聲居然也是《七里香》！旅遊達人943就在粉專上和分享她在土耳其旅遊時發現的趣聞，943也揭曉為何土耳其人會用台灣流行歌曲當鈴聲的背後原因，讓網友笑翻！

943在粉絲團發文指出「去土耳其旅行時在車站聽到一個土耳其大叔的手機鈴聲竟然是周杰倫的七里香！正當百思不得其解時，943就在街上看到一樣東西，頓時茅塞頓開。請問為什麼土耳其人會用台灣流行歌曲當手機鈴聲呢？」

▲▼土耳其卡帕多奇亞熱氣球。（圖／資料照）
▲土耳其大叔手機一響居然播出《七里香》，讓943覺得有趣又驚豔。（圖／資料照）

貼文一出就引起網友在底下熱烈討論，甚至還有網友留言回覆「因為周董唱過伊斯坦堡吃漢堡」、「那土耳其大叔娶的是台灣老婆嗎！」、「大叔是台土混血？」、「原來中文歌已經攻陷土耳其？」

最後943公佈答案，原來過去有很多中國人會到土耳其擺攤販賣「山寨機」，所以土耳其人會將台灣流行音樂設定為手機鈴聲的原因極有可能是因為「手機裡頭內建的旋律」，答案一出也讓網友笑翻天。

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關鍵字： 943 土耳其旅遊 周杰倫 旅遊新知 七里香

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