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釜山夜遊景點推薦！3大必看夜景地　唯美水中倒影超好拍

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▲釜山The Bay101夜景，釜山旅遊，The Bay　101水中倒影。（圖／韓國觀光公社提供）

▲釜山The Bay101夜景。（圖／韓國觀光公社提供）

記者蔡玟君／綜合報導

釜山已成為台灣旅客到韓國玩最愛去的旅遊城市之一，除了白天穿梭各大景點，在陽光下拍攝美麗照片外，釜山的夜景同樣璀璨迷人。以下就整理出現在到釜山旅遊必去的3處夜景景點，還能拍下宛如天空之鏡般的唯美水中倒影！

▲釜山The Bay101夜景，釜山旅遊，The Bay　101水中倒影。（圖／韓國觀光公社提供）

▲釜山The Bay101夜景水中倒影。（圖／韓國觀光公社提供）

The Bay101
說到釜山最著名的夜景，大家可能首先會想到廣安大橋，不過現在能欣賞都會叢林景觀的「The Bay101」，在近年成為釜山新興熱門夜景地，建築主體打造成禮物盒的商場，還有戶外座位區讓旅客夜晚可以來這坐著喝杯咖啡，散散步。

此外，來到「The bay 101」一定要做的就是拍攝唯美水中倒影，許多人會步行到The Bay101附近停車場，利用地上積水，以低視角拍攝水中倒影，甚至有人會自備水前往，以防沒有積水拍攝出絕美上下顛倒世界；另外，從這裡也能夠遠望著名的廣安大橋夜景，一次收藏2大釜山讓人醉心的絕美夜景，CP值超高。

▲▼釜山甘川洞文化村。（圖／韓國觀光公社提供）

▲釜山甘川洞文化村。（圖／韓國觀光公社提供）

甘川洞文化村
被稱為釜山「馬丘比丘」的甘川洞文化村，一棟棟彩繪房子色彩繽紛，如同樂高一樣可愛，也是拜訪釜山必拍、也超級好拍的景點之一。當初韓國在戰爭時期，當地居民為了逃難，才往山坡上蓋起房子居住，最後在村民彩繪、改造下，不僅處處充滿可愛彩繪，也到處都有裝置藝術，成為熱門景點。

▲▼釜山甘川洞文化村。（圖／韓國觀光公社提供）

▲釜山甘川洞文化村藝術裝置。（圖／韓國觀光公社提供）

白天欣賞可愛彩繪之餘，甘川動文化村夜晚樣貌也值得一看，當入夜後，昏黃街燈亮起，將整座沿山而建的村落染上魔幻色彩，搭配路上的藝術裝置，還可拍出有別於白天的照片。

▲▼釜山冬柏公園。（圖／韓國觀光公社提供）

▲釜山冬柏公園。（圖／韓國觀光公社提供）

冬柏公園　世峰樓展望台
到海雲台欣賞無邊海景之餘，記得留點時間到一旁冬柏公園的是世峰樓展望台走一趟。從日落到華燈初上，一直到入夜後的萬家燈火，點點城市燈火交織成最美夜景，成為攝影族最愛的拍攝點。

從世峰樓展望台的角度看去，旅客可以同時捕捉世峰樓與廣安大橋景色，尤其廣安大橋是釜山經典的夜景地，從夕陽到夜景，遠近景交織下構成宛如明信片般的美麗風光，是來到釜山不可錯過的地點。

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