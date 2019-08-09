圖、文／七逗旅遊網提供
小資族想玩義大利，就算花少少的錢也能輕鬆順利出發！目前市面上有旅行社推出義大利8天之旅團體行程，不到5萬的價格，就能體驗義大利的經典與浪漫，而且安排羅馬米蘭雙點進出，可高雄來回，很值得搶一波出國玩樂！
▲時尚的米蘭是義大利第二大的都市，當地的哥德式米蘭大教堂相當壯觀。（圖／鳳凰旅遊提供）
▲數千年前，羅馬競技場曾上演人獸大戰。（圖／鳳凰旅遊提供）
來義大利，經典的地標比薩斜塔、時尚的米蘭、擁有上千年悠久歷史的羅馬，你絕對不能錯過！除了每年都會舉辦2次的時裝週，米蘭的日常也超Fashion！像是米蘭大教堂隔壁的艾曼紐迴廊風格華麗，各種大牌名店通通有，喜歡精品，絕對要到這裡逛逛。名列世界7大建築奇景的比薩斜塔，是拍情境照的最佳配角，不論想撐起斜塔、或像哥吉拉怪獸般握住整座建築…，免PS就能拍出有趣的照片！
▲義大利地標比薩斜塔。（圖／鳳凰旅遊提供）
洋溢濃濃文藝氣息的「花之都」佛羅倫斯，是徐志摩筆下的「翡冷翠」。這座美麗的城市中，最顯眼的就是八角圓頂、白色大理石外觀的「聖母百花大教堂」，也是文藝復興時期的最佳產物。
▲在佛羅倫斯這片城市叢林中，最顯眼的就是聖母百花大教堂。（圖／鳳凰旅遊提供）
▲佛羅倫斯有如一座大型的戶外美術館。（圖／鳳凰旅遊提供）
如調色盤般五顏六色的水都威尼斯，由上百座小島、水道組成，當優雅的搖櫓船緩緩駛過水道，船夫悠揚的歌聲成為最道地的背景音樂。日、夜的威尼斯都別有一番風情，推薦至少在當地入住一晚，感受夜晚的浪漫。
▲▼搭乘搖櫓船，悠遊於威尼斯的水道之間。（圖／鳳凰旅遊提供）
世界上最迷你的國家─梵蒂岡，就位在羅馬的西北邊，也是全球少數的中立國，天主教最高的領袖「教皇」是梵蒂岡的元首，也是全世界天主教徒心目中的聖地。全球最大的教堂「聖彼得大教堂」就在這裡，內部相當華麗，光是建造時間就花了超過1百年。
▲全球最大教堂─聖彼得大教堂。拉斐爾、米開朗基羅等文藝復興時期的藝術家，都曾參與設計。（圖／鳳凰旅遊提供）
如動畫場景般的天空之城，真實存在於義大利的山城「班諾里吉歐」！當地居民想到外面的世界，只能透過唯一一條超過3百公尺的長橋向外移動，整座城鎮看起來就像是一座超巨大的古堡，神秘又令人嚮往。
▲義大利天空之城班諾里吉歐。（圖／dreamstime提供）
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小資族也能輕鬆遊義大利！8天這樣玩5萬有找
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