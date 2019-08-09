你絕對沒看過的大驚奇！來趟中國貴州深度旅遊吧

圖、文／七逗旅遊網提供
貴州在中國各個大省中，擁有最多世界自然遺產，像是媲美九寨溝的大小七孔景區、貴州第一名山「梵淨山」、壯觀的赤水丹霞…，世界級的美景叫人驚艷，而貴州還有一個響叮噹的天文基地「中國天眼」，設有全世界最大射電望遠鏡，天文小鎮在今年迎來了最新一波的旅遊熱潮，可說是集山水、科技與文人一次叫人大開眼界，被認為是中國最值得去的地方！
▲▼荔波小七孔景區景色優美。（圖／鳳凰旅遊提供）
小七孔景區堪稱中國最美麗的景點之一，寬度雖然只有1公里、長度12公里，卻同時能看到洞、林、湖、瀑、石、水…等多種景觀；大七孔景區兩岸峭壁聳立，青翠的林木、碧綠的流水，讓人驚嘆原來大自然這個藝術家，竟能調配出那麼多種綠色。在這裡搭乘遊船，就像進入電影般的場景大冒險。
▲荔波大七孔景區。（圖／鳳凰旅遊提供）
在黔南平塘的山林之中，竟有著地表上最強大的高科技天文台！貴州的「中國天眼」景區已成大陸最熱門的科普旅遊地，500米口徑球面射電望遠鏡(FAST)，就像鑲嵌在喀斯特錐峰間的銀白色大碗，大小約有30個標準足球場，全球的天文學家，期望著這個大天眼能幫人類找到外星人！在天眼景區內，禁止攜帶任何電子用品入內，包括了手機、數位相機、電腦，想拍照的話，景區有傳統相機出租。
▲最新貴州天眼景區-有全球口徑最大、最具威力的球面射電望遠鏡。（圖／dreamstime提供）
2018年才被選為世界自然遺產的梵淨山，號稱「貴州第一名山」。梵淨山從十幾億年前就形成了，擁有許多特別的地形，像是斷崖、深谷、瀑布、高山石峰林，還有「蘑菇石」、「老鷹岩」、「萬卷書」、「將軍頭」，大自然的鬼斧神工無所不在。
▲梵淨山的蘑菇石。（圖／鳳凰旅遊提供）
▲貴州第一名山─梵淨山。（圖／鳳凰旅遊提供）
貴州赤水和福建泰寧、湖南崀山、江西龍虎山、廣東丹霞山、浙江江郎山六處，因為獨特的丹霞地貌，一起在2010年獲選世界自然遺產。在赤水的佛光岩景區，不只能欣賞到紅通通的丹霞地貌，還有氣勢磅礡的瀑布、常綠闊葉林，從300公尺到1300公尺的高低差中，完整的熱帶生態系統令人著迷。
▲赤水瀑布美景，是黔北相當獨特的風景，被列為世界自然遺產。（圖／鳳凰旅遊提供）
貴州的黃果樹瀑布是亞洲最大的瀑布，也是中國瀑布界的NO.1，驚人的流量讓人嘆為觀止，瀑布背後還隱藏著傳說中的「水濂洞」，可以超近距離觀賞瀑布，和各式各樣奇特的鐘乳石。
▲黃果樹瀑布群共由地面上的18個瀑布、地表下的14個瀑布組成，規模相當龐大。（圖／鳳凰旅遊提供）
有地球最美裂縫之稱的馬嶺河峽谷，從高處俯視像是一道地表上的傷痕，但進入峽谷之中又別有洞天，兩岸青綠的林木沿著峭壁生長，與一條條白色絲帶般的瀑布交織在一起，神秘的氛圍讓人忍不住前往峽谷中探索。
▲馬嶺河峽谷。（圖／鳳凰旅遊提供）
除了自然美景，貴州的人文之美也相當獨特，世界第一大的苗族自然村寨就在這裡。西江千戶苗寨約有1千多戶人家，踩在青石板道路上，可以看到楓樹林、使用暗紅色楓木搭成的木吊腳樓，順著梯田一路直達天廳。來到苗寨，鳳凰旅遊還會安排欣賞最道地的傳統民族歌舞表演，讓你親身感受在地居民最原汁原味的熱情。
▲貴州千戶苗寨木橋。（圖／鳳凰旅遊提供）
▲苗家姑娘將為你帶來道地的傳統民族歌舞表演。（圖／鳳凰旅遊提供）
鳳凰旅遊的大陸旅遊產品廣受好評，自2012年舉辦金質旅遊獎以來，共提報8項產品，全都獲得金質旅遊獎肯定，得獎率百分之百。今年獨創的貴州行程，將帶你深度體驗貴州之美！
推薦行程：
▲《金鳳凰》貴州大全覽+環江12日（含貴州3個世界自然遺產、中國天眼區）►►►
▲《金鳳凰》環江峰起.荔波盪漾.德天瀑布八日（含黔桂2處世界自然遺產）►►►
▲高雄/台中出發大陸團►►►
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