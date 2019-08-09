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台北半日遊雨天備案！3大好玩室內景點　6層樓空中腳踏車超刺激

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▲士林科教館,國立臺灣科學教育館,空中腳踏車。（圖／記者彭懷玉攝）

▲士林科教館,國立臺灣科學教育館,空中腳踏車。（圖／記者彭懷玉攝）

記者蔡玟君／綜合報導

下雨天不想待在家，還是想出門走走嗎？台北就有3處景點，無論是走進科教館完空中腳踏車，還是走進台北碩果僅存的清代街道，感受電影《艋舺》的懷舊風情，都讓大人小孩在這裡玩上半天、甚至一整天！

▲士林科教館,國立臺灣科學教育館,空中腳踏車。（圖／記者彭懷玉攝）

▲士林科教館空橋成IG打卡點。（圖／記者彭懷玉攝）

台北市林科教館
士林科教館去年10月打造全新空橋，挑高的蜿蜒外型，以木質與玻璃混合建造，不需花門票錢就能走在9層樓高橋上拍美照，成為近期IG爆紅打卡點。該空橋採用鋼構造與集成木構造兩種減少碳排放的材料，對環境更友善，此外，在結構力學上，嘗試曲線環狀的外型，提高橋身的強度，走起來更穩，兼具力學和美學概念。

▲士林科教館,國立臺灣科學教育館,空中腳踏車。（圖／記者彭懷玉攝）

▲士林科教館空中腳踏車。（圖／記者彭懷玉攝）

此外，來到這裡就一定要玩一次「空中腳踏車」，館區表示，空中腳踏車是利用平衡力原理，包含槓桿原理、不倒翁重心原理、張力原理三項，戴上安全設備、坐上腳踏車，會先「倒退嚕」再往前騎，一不小心腳會踏空，連大人都會膽戰心驚，體驗一次成人80元、優待票50元，沒試過的人不妨挑戰看看。

台北典藏植物園
位於新生公園內的台北典藏植物園，雖然園區不大，但免費開放參觀，親子可以走進植物園內，欣賞各種特殊植栽；而新生公園戶外區更打造一座打造了一座迷宮花園，除了設計有歐式風格外，還可以近距離看到飛機從頭上飛過，成為市民的IG熱門的打卡景點。

▲▼「剝皮寮歷史街區」夏至消暑活動免費玩！美食、音樂、老街藝文體驗（圖／台北市文化基金會-剝皮寮營運小組提供）

▲剝皮寮歷史街區（圖／台北市文化基金會-剝皮寮營運小組提供）

▲▼「剝皮寮歷史街區」夏至消暑活動免費玩！美食、音樂、老街藝文體驗（圖／台北市文化基金會-剝皮寮營運小組提供）

▲剝皮寮歷史街區曾是許多台灣電影取景地（圖／台北市文化基金會-剝皮寮營運小組提供）

剝皮寮歷史街區
喜歡古蹟，同時想要感受台北過去發展的懷舊歷史，那就一定要到剝皮寮歷史街區走一趟！位在萬華的「剝皮寮歷史街區」是台北碩果僅存的清代街道之一，有濃濃的懷舊風情，沿途古色古香的建築無論晴天雨天都超好拍之餘，更展示出許多古色古香的童玩，讓大人小孩在這裡待上半天就能玩得過癮。

關鍵字： 台北市旅遊

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