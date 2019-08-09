不斷更新／13處遊樂區休園、貓空纜車停駛　9日全台景點最新動態

▲利奇馬颱風來襲，全台風景區、森林遊樂區9日休園。（圖／羅東林管處提供，下同）



記者陳涵茵／綜合報導

利奇馬颱風來襲，氣象局8日上午發布利奇馬陸警，首波警戒區包含台北、新北、基隆、宜蘭、花蓮，多處風景區、森林遊樂區已預警性宣告關閉，多項戶外活動也取消或順延，以下《Ettoday旅遊雲》整理出9日休園景點最新動態，民眾週末出遊要多加留意。

北台灣

福隆沙雕

福隆國際沙雕藝術季即日起至8月9日暫停開放，福隆沙雕、沙灘、海邊區域及停止週邊各項活動。

新北市

新北市政府觀光旅遊局提醒民眾請勿前往颱風警戒地區遊玩；尤其山區含烏來風景區、海邊，以及碧潭恐因大雨造成水位暴漲，颱風期間切勿前往。8月9日至8月10日期間烏來、深澳、淡蘭古道等小旅行停止辦理。另外，碧潭水上腳踏車船家也將水上腳踏車吊上岸，配合停班課訊息暫停營運。

烏來

烏來台車將暫時停駛。

貓空纜車、兒童新樂園

▲貓空纜車9日暫停營運。（圖／記者李毓康攝）



台北市政府宣布停止上班上課，貓空纜車、兒童新樂園9日將暫停營運，此外，台北捷運文湖線當瞬間風速達10級風，或10分鐘平均風速達8級風，也將依照標準作業程序暫停營運。

台北市

為避免颱風造成「地球毀滅」，信義區近期最夯打卡點漂浮地球週末看不到了，官方已將巨大地球「蓋亞」取下，待颱風離開後會再重回信義區香堤大道。

東台灣

太平山國家林遊樂區

▲太平山遊樂區休園。（圖／羅東林管處提供）



太平山森林遊樂區位屬山區，林務局羅東林管處為顧及遊客安全，園區從8日上午9點起便不提供遊客入園，另外，太平山蹦蹦車暫時停駛，原預訂住宿遊樂區內的遊客，將全額退還所繳訂金。

東北角轄區

▲龜山島封島3天。（圖／記者陳涵茵攝）



龍洞灣海洋公園：8／9休園

龍洞四季灣： 8／9休園且不提供住宿

鹽寮海濱公園（藍灣海濱休憩園區）：8／9休園

龍門露營區：8／9休園。

福隆海水浴場：8／9封閉。

外澳沙灘：8／9封閉

龜山島：8／8起～8／10封島3天。

舊草嶺隧道：8／9關閉

宜蘭

受「利奇馬」颱風影響，宜蘭縣政府考量遊客安全，宜蘭縣8月9日停班停課，宜蘭國際童玩藝術節休園1天。

福山植物園連外道路落石坍方交通阻斷，因強震造成土石鬆動加上利奇馬颱風外圍環流大雨雙重肆虐，基於遊客安全，福山植物園8日下午13時起至10日預警性休園3天。

花蓮

知卡宣綠森林親水公園（包含戲水區）自9日起暫時關閉，待陸上颱風警報解除後視狀況重新開放，並另行公告開放時間。此外，即日起「2019花蓮紅面鴨FUN暑假」活動及演出場次均暫停。

南台灣

阿里山

林務局公告，太平山、內洞、滿月圓、東眼山、觀霧、大雪山、八仙山、合歡山、武陵、藤枝、向陽、池南、富源等13處國家森林遊樂區，及林田山林業文化園區、大農大富平地森林園區、瑞穗生態教育館、羅東林業文化園區、紅樹林、員山及南澳生態教育館於9日實施休園。同時，位處陸上颱風警報警戒區域範圍內自然步道將同步封閉，呼籲民眾暫勿進入。

玉山國家公園

玉山國家公園管理處呼籲民眾、山友，停止前往玉山國家公園園區，因高山地區土石鬆軟，怕發生落石、崩塌危險，玉管處特別呼籲，若有家人或朋友已進入玉山園區進行長程路線，請山下留守人轉告颱風消息，務必調整行程，並主動與玉管處（049-2348221）回報現況。