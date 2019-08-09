日本連鎖復古咖啡廳「星乃珈琲店」登台　9/16進駐新光南西一館



▲星乃珈琲店即將登台。（圖／記者蔡玟君攝）



記者黃士原／台北報導

繼客美多咖啡Komeda's Coffee之後，又有一家來自日本的連鎖咖啡店將要登台，那就是日本支持率最高的復古咖啡店「星乃珈琲店」（HOSHINO COFFEE），台灣首店將進駐新光三越台北南西店一館的4樓，預計9月16日開幕，屆時咖啡控不用到日本就能體驗這家老派咖啡店。

從最北的北海道到最南的沖繩，都可以看到星乃珈琲店的分店，除了老派風格之外，近年來推升其人氣就是柔軟蓬鬆的厚鬆餅，雖然因為現點現做要等上20分至半小時，但很多人為了吃到也願意等。另外，餐點還有義大利麵、飯類、排餐與三明治輕食，不管哪個時段來到店裡都能飽足一頓。





▲略黃的燈光色調、皮製沙發座位，散發著復古風。（圖／記者蔡玟君攝）

星乃珈琲店裝潢充滿了復古味，略黃的燈光色調、皮製沙發座位、吊燈，感覺就回到日本的大正時代，點杯咖啡及餐點，一坐下來就讓人不想離開。

星乃珈琲店的咖啡堅持使用直火烘焙，而不同的烘焙程度與豆種混合，可以品嚐到不同的味道，像是招牌的星乃綜合咖啡，混合了巴西、古巴、哥倫比亞、瓜地馬拉與墨西哥的咖啡豆，中度烘焙讓咖啡可以嚐到較多的甘味，酸味及苦味而比較淡。





▲招牌日式厚鬆餅。（圖／記者蔡玟君攝）

雖然星乃珈琲店第一家店是開在關東地區的埼玉縣，之後在東京地區竄紅，但在咖啡文化盛行的名古屋也很受歡迎，光是在名古屋就有16家分店，而且星乃珈琲店也跟隨了名古屋的咖啡早餐文化，買咖啡就送早餐(水煮蛋與吐司)，現在也是名古屋的咖啡名店，很多台灣旅客到名古屋也會前往朝聖。