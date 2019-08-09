ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

日本連鎖復古咖啡廳「星乃珈琲店」登台　9/16進駐新光南西一館

ETtoday餓勢力

▲▼星乃珈琲店，日式厚鬆餅。（圖／記者蔡玟君攝）
▲星乃珈琲店即將登台。（圖／記者蔡玟君攝）

記者黃士原／台北報導

繼客美多咖啡Komeda's Coffee之後，又有一家來自日本的連鎖咖啡店將要登台，那就是日本支持率最高的復古咖啡店「星乃珈琲店」（HOSHINO COFFEE），台灣首店將進駐新光三越台北南西店一館的4樓，預計9月16日開幕，屆時咖啡控不用到日本就能體驗這家老派咖啡店。

從最北的北海道到最南的沖繩，都可以看到星乃珈琲店的分店，除了老派風格之外，近年來推升其人氣就是柔軟蓬鬆的厚鬆餅，雖然因為現點現做要等上20分至半小時，但很多人為了吃到也願意等。另外，餐點還有義大利麵、飯類、排餐與三明治輕食，不管哪個時段來到店裡都能飽足一頓。

▲▼星乃珈琲店，日式厚鬆餅。（圖／記者蔡玟君攝）
▲略黃的燈光色調、皮製沙發座位，散發著復古風。（圖／記者蔡玟君攝）

星乃珈琲店裝潢充滿了復古味，略黃的燈光色調、皮製沙發座位、吊燈，感覺就回到日本的大正時代，點杯咖啡及餐點，一坐下來就讓人不想離開。

星乃珈琲店的咖啡堅持使用直火烘焙，而不同的烘焙程度與豆種混合，可以品嚐到不同的味道，像是招牌的星乃綜合咖啡，混合了巴西、古巴、哥倫比亞、瓜地馬拉與墨西哥的咖啡豆，中度烘焙讓咖啡可以嚐到較多的甘味，酸味及苦味而比較淡。

▲▼星乃珈琲店，日式厚鬆餅。（圖／記者蔡玟君攝）
▲招牌日式厚鬆餅。（圖／記者蔡玟君攝）

雖然星乃珈琲店第一家店是開在關東地區的埼玉縣，之後在東京地區竄紅，但在咖啡文化盛行的名古屋也很受歡迎，光是在名古屋就有16家分店，而且星乃珈琲店也跟隨了名古屋的咖啡早餐文化，買咖啡就送早餐(水煮蛋與吐司)，現在也是名古屋的咖啡名店，很多台灣旅客到名古屋也會前往朝聖。

關鍵字： 美食情報 星乃珈琲店

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

軟Q柴寶睡到整隻「流出籠子」　驚醒幾秒斷電...媽笑：這麼累？

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

高雄超夯水煎包咬下爆出鮮甜肉餡

摩鐵14年房務淚：床上黃黑紅都看過

一生必朝聖一次的潛水聖地！

「英仙座流星雨」極大期8/13登場

千人谷關健走！參山部落遊程

「深澳漁港」粉紅步道光雕、鵲橋

不斷更新／9日全台景點休園動態

泰國曼谷4大地鐵站新啟用

直擊／「滬尾藝文休閒園區」9月開幕

老爸身分證2個8四人玩六福村888

熱門行程

人生沒有音樂很母湯！夏日就該來一場音樂祭！

這個夏日如果沒有音樂，人生甘那係黑白！從7/25至9/01，淡水漁人舞台X貢寮海祭，每週六日聽好聽滿！

最新新聞更多

星乃珈琲店9/16進駐新光南西店

不斷更新／9日全台景點休園動態

9日陸海空交通異動懶人包看這裡

千人谷關健走！參山部落遊程

北北基藝文景點8/9休館、異動懶人包

泰國曼谷4大地鐵站新啟用

兩廳院8/9演出取消延期、暫停服務區..

礁溪老爺岩波庭主餐還吃得到活龍蝦

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366